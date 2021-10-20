Devletin borcu bir yılda 483 milyar TL arttı!
Sayıştay'ın TBMM'ye sunulan raporlarında, devlet borçlarının devletin adeta kamçısı haline geldiği görüldü. Verilere göre, devlet borçlarında bir yılda TL bazında 483 milyar TL'lik artış yaşandı. Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğu baz alındığında geçen yıl kişi başına 6 bin 37 TL daha borçlanmış olduk.
Sayıştay Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2020 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporunda Devlete ait borç toplamının 1 trilyon 810 milyar 708 milyon 537 bin 362,55 TL olduğu belirtildi.
Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'nun 5 nolu tablosunda yer alan borç verilerine göre;
2021 Yılına Devredilen Devlet Borçları ve Verilen Hazine Garanti tutarları şöyle: (TL)
Devlet Borçları (a+b) 1.810.708.537.362,55
İç Borçlar (a) 1.060.353.528.687,58
Dış Borçlar (b) 750.355.008.674,97
Hazine Garantileri 151.319.270.350,00
2020 Yılına Devredilen Devlet Borçları ve Verilen Hazine Garanti tutarları ise şöyleydi:
Devlet Borçları Toplamı (a+b) 1.327.141.422.961
İç Borçlar (a) 755.051.843.019
Dış Borçlar (b) 572.089.579.942
Hazine Garantileri Toplamı 114.403.939.853
Devlet borç tutarları ne kadar arttı?
Sayıştay Başkanlığı verilerine göre devlet borç tutarlarında; 1.810.708.537.362,55 - 1.327.141.422.961 = 483.567.114.401,55 TL artış olduğu görülüyor.
Hazine Garantileri Toplamında ise; 151.319.270.350,00 - 114.403.939.853 = 36.915.330.497 TL tutarında bir artış görülmektedir.
Dış borçlar tutarı: 750.355.008.674,97-572.089.579.942 : 178.265.428.732
Kişi başına 6 bin TL borç!
Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğu baz alındığında Türkiye'deki vatandaşların kişi başına borcu 6 bin 37 TL armış oldu.