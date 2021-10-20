Devletin borcu bir yılda 483 milyar TL arttı!

Sayıştay Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2020 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporunda Devlete ait borç toplamının 1 trilyon 810 milyar 708 milyon 537 bin 362,55 TL olduğu belirtildi.

Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'nun 5 nolu tablosunda yer alan borç verilerine göre;

2021 Yılına Devredilen Devlet Borçları ve Verilen Hazine Garanti tutarları şöyle: (TL)

Devlet Borçları (a+b) 1.810.708.537.362,55

İç Borçlar (a) 1.060.353.528.687,58

Dış Borçlar (b) 750.355.008.674,97

Hazine Garantileri 151.319.270.350,00

2020 Yılına Devredilen Devlet Borçları ve Verilen Hazine Garanti tutarları ise şöyleydi:

Devlet Borçları Toplamı (a+b) 1.327.141.422.961

İç Borçlar (a) 755.051.843.019

Dış Borçlar (b) 572.089.579.942

Hazine Garantileri Toplamı 114.403.939.853

Devlet borç tutarları ne kadar arttı?

Sayıştay Başkanlığı verilerine göre devlet borç tutarlarında; 1.810.708.537.362,55 - 1.327.141.422.961 = 483.567.114.401,55 TL artış olduğu görülüyor.

Hazine Garantileri Toplamında ise; 151.319.270.350,00 - 114.403.939.853 = 36.915.330.497 TL tutarında bir artış görülmektedir.

Dış borçlar tutarı: 750.355.008.674,97-572.089.579.942 : 178.265.428.732

Kişi başına 6 bin TL borç!

Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğu baz alındığında Türkiye'deki vatandaşların kişi başına borcu 6 bin 37 TL armış oldu.