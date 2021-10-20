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'Projemizin tamamlanmasıyla daha rahat, daha hızlı seyahat sağlanacaktır'

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şeklide kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 11:54
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'Projemizin tamamlanmasıyla daha rahat, daha hızlı seyahat sağlanacaktır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nun Havza-Vezirköprü kara yolu güzergahında bulunduğunu belirterek, "Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şeklide kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Samsun'da yapımı devam eden Havza-Vezirköprü kara yolunda incelemede bulundu.

Daha sonra inşaat şantiyesinde brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her anlamda geleceği parlak, büyümek için çok çalışan bir ülke olduğunu aktardı.

Gerek ulaştırma gerekse haberleşme alanında hem milletin daha iyi yarınları için hem de küresel bir lojistik süper güç olabilmek için yatırımlara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Artan ekonomik potansiyelin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Edirne'den Hakkari'ye Kars'tan Muğla'ya ülkemizin her bir kent ve köşesini ayırt etmeden yatırımla, refahla buluşturuyoruz. 2003-2021 yılları arasında ulaşım ve haberleşme hizmetleri için 1 trilyon 119 milyar lirayı aşkın yatırım gerçekleştirdik. Türkiye için gecemizi gündüzümüze katarak, yolumuza çıkanlara aldırmadan Aşık Veysel'in de dediği gibi, yürüyoruz gündüz gece.Bu kutlu yürüyüşümüz tam 19 yıldır devam ediyor."

AK Parti'nin siyaset anlayışında vatandaşa hizmet olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızda millet ne istediyse onu yapmak var. Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var. AK Parti iktidarı öncesinde 6 bin 100 kilometre olan yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye ulaştırdık. Türkiye'ye hizmet etmekten hiçbir zaman yorulmayacak, şikayet etmeyecek ve yakaladığımız başarılarla yetinmeyeceğiz." diye konuştu.

- "Dış hat uçuşlarımızı bugün 127 ülke ve 329 noktaya ulaştırdık"

Ülkenin mevcut yol uzunluğunu kısa sürede 29 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Sadece 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yetinmeyeceğiz 3 bin 840 kilometreye çıkaracağız. Tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye çıkaracak, kara yollarımızı fiber optik altyapı ile döşeyeceğiz. Hava yolunu halkın yolu yapıp, 26 noktadan yapılan iç hat uçuşlarını 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülke ve 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, bugün 127 ülke ve 329 noktaya ulaştırdık. Yaşanan pandemi sürecine rağmen, 2021 yılı ocak-ağustos döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Samsun-Sivas (Kalın) Demir Yolu Hattı'nın rehabilitasyon ve sinyalizasyon yapımını tamamlayıp, hattı 4 Mayıs 2020'de hizmete açtıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım, iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan Samsun ilimiz de hak ettiği yatırımları almıştır, almaya da devam edecektir. Samsun'un ulaşım ve iletişim harcamaları için, 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Samsun'daki bölünmüş yol uzunluğunu 120 kilometreden alıp, 310 kilometreye çıkardık. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. Hükümetlerimiz döneminde, Samsun il genelinde, 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. İkisi çift tüp tünel olmak üzere, toplam uzunluğu 2 bin 235 metre olan 22 adet tünel yaptık. Bunun yanında, toplam uzunluğu 14 bin 193 metre olan 113 adet köprüyü tamamladık. 1993-2003 arasında ilimizdeki kara yolları için 701 milyon liralık harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 kat artarak, 9 milyar 147 milyon liraya çıkardık."

Samsun'daki 10 kara yolu yatırımlarının proje toplam bedelinin 9 milyar 147 milyon lirayı aştığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her köşesinde yaptığımız ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını bile canlandıran yollarımız tıpkı akarsu gibidir. Bizler de bu yolları ülkemizin en ücra köşesine kadar götürüyoruz. Bugünkü Samsun ziyaretimizin ilk durağında, ilimizde devam eden 10 önemli kara yolu yatırımlarımızdan birisi olan Havza ve Vezirköprü ilçelerimizi birbirine bağlayan kara yolu şantiyemizi ziyaret ediyoruz. Toplam 14.8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolumuzda, 110 metre uzunluğunda bir adet çift köprü, 2 adet hemzemin kavşak ve 1 adet de farklı seviyeli kavşak yer alacaktır." dedi.

- Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu Şahinkaya

Bakan Karaismailoğlu, Havza-Vezirköprü yolunun, Batı Karadeniz'i, Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlayan devlet yolu üzerinde bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şekilde kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır. Mevcut güzergahın dışından giden kesimlerde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 260 milyon lira proje bedelli yol inşaatımızı, 2023 yılında tamamlayarak, değerli Havza ve Vezirköprülü kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Yol projemizin yüklenicisinden tedarikçisine, mühendisinden işçisine kadar projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün değerli görevlilerine teşekkürlerimi iletiyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

KAPAT [X]

Bakan Karaismailoğlu'na inceleme gezisinde, Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

#Samsun# Şahinkaya Kanyonu# Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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