Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet İşleri Başkanlığında 9/7/2018 tarihinden önce atanan sözleşmeli personel, 633 sayılı Kanunun 10/A maddesinde yer alan kadro hakkından yararlandırılmamaktadır.

Buna gerekçe olarak ise 10/A maddesinde yer alan düzenlemenin 9/7/2018 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığına atanan sözleşmeli personeli kapsadığı gösterilmektedir.

Ancak açılan davalarda, idare mahkemelerinden sonra istinaf mahkemeleri de 9/7/2018 tarihinden önce atanan sözleşmeli personelin de kadro hakkından yararlanması gerektiğine karar vermiştir.

Ankara İstinaf Mahkemesi, 3 yılını doldurmasına rağmen kadroya geçirilmeyen sözleşmeli personelin açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığının istinaf istemini reddetmiştir.

Süresiz sözleşmelilerin açtığı davalar nedeniyle Devlet çok büyük dava masraflarıyla karşılaşacak olup, sorunun çözümü için sağlık çalışanları için 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine, Diyanet personeli için ise Kanunun 10/A maddesine bir madde eklenmesi yeterli olacaktır.