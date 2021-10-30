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Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Ekim 2021 00:01
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Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi ilk defa çalışmaya başlamış memurların emeklilik yaşlarının hesaplanmasında işe başlangıç tarihlerinden sonra SGK primleri ödenmiş 25 yıl hizmetlerini tamamladıkları tarihteki yaş hadleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri bulunmayan (memurluk hizmetinden sayılan yedek subay, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleri olmayanlar dahil) kamu görevlileridir.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlardan 2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir statüde çalışmayan ve ilk defa çalışma hayatına 2008 yılı Ekim ayından sonra başlayanların emeklilik kazanımlarında 28 inci madde hükmü uygulanmaktadır.

Bu hüküm gereği, ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Kadın ise 58 yaş şartı, erkek ise 60 yaş şartı;

. 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

. 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

. 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

. 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

. 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

. 1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

. 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanmaktadır.

KAPAT [X]

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 gün (25 yıl hizmet) prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınmaktadır.

Emekli (Yaşlılık) Aylığın kazanılacağı durum:

İlgili maddesi 5510 sayılı Kanun Madde 28:

#2008'den sonra göreve başlayan memurlar# emeklilik şartları
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Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
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