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Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Kasım 2021 00:01
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Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Bir kamu kurumunda THS'de teknisyen olarak görev yapan bir personelim. Aynı zamanda mühendislik fakültesini bitirdim ve üzerine yüksek lisans ve doktoramı başarıyla tamamladım. Akabinde kurumumdan ilgili yönetmeliğe istinaden mühendis kadrosu talebinde bulundum. Ancak kurumum yakın zamanda unvan değişikliği sınavı düzenleyeceğini gerekçe göstererek talebimi reddetti. Halbuki kurumun elinde başvuru sayısından çok daha fazla mühendis kadrosu da bulunmaktadır. Sorum şudur; kurumum bana mühendis kadrosu vermedi, başka bir kuruma doğrudan mühendis olarak atanabilmem mümkün müdür?

Devlet memurları ile KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile kurumların bu Yönetmeliğe uygun olarak yürürlüğe koydukları kurumsal yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

Genel Yönetmeliğin 4. maddesinde unvan değişikliği sınavı; en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınav olarak tanımlanmış, ek 3. maddede ise; "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince doktora öğrenimini tamamlamış olan personelin unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın lisans öğrenimi sonucu ihraz ettiği kadroya atanması mümkün olmakla birlikte, sınava girmesine de engel bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu hükümde yer alan "atanabilirler" ifadesiyle idareye takdir yetkisi verildiği anlaşılmakta olup, takdir yetkisinin ise kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bir şekilde kullanılması gereklidir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 74. maddesinin ilk fıkrasında, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." denilmektedir.

Kurumlarda kurum dışı naklen memur atamaları yıl içinde tahsis edilen atama kontenjan sayılarından düşülmekte, ancak mahalli idarelerdeki memur kadroları bu kapsamda olmadığı için bu idarelerde boş kadro bulunduğu ve personel gideri/bütçe oranı uygun olduğu sürece atama yapılabilmektedir.

Sonuç olarak doktora öğrenimi yapmış personelin unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın öğrenimle ihraz ettiği kadroya atanması mümkün olduğundan bu personelin kendi kurumunda veya kurumlar arası nakil yoluyla farklı bir kurumdaki öğrenimle ihraz ettiği kadroya atanabileceğini değerlendirmekteyiz.

#Doktora yapan teknisyen#
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