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Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Kasım 2021 10:04
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Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Şu an Belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak teknik müdür kadrosunda kadrom müdür olarak 1/4 derecesinde görev yapmaktayım.

Ailevi sebeplerle İstanbul'daki bir belediyeye naklen atama talebim oldu. Talebime müdür kadrolarında boşluk olmadığı gerekçesi ile teknik hizmetler sınıfı inşaat teknikerliği atamanın yapılabileceği belirtildi. Sormak istediğim bu atamayı kabul etmem durumunda müdür kadrosu olarak hak ettiğim yan ödeme, iş güçlüğü, iş riski ve en önemlisi özel hizmet tazminatı ödemelerinde her iki kadrodaki oranların hangisi yüksek olan oran üzerinden zam ve tazminatların ödenip ödenmeyeceği hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

Memurların maaş unsurları arasında yer alan zam ve tazminat puan ve oranları ile ödemeye ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanunun 152. maddesi ile bu maddeye dayalı olarak yürürlükte bulunan 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da düzenlenmiştir.

Dayanak mevzuata göre zam ve tazminat ödemelerinde birkaç istisna dışında belirleyici unsur memurun kadro unvanı ve derecesidir. Bu genel kuralın istisnalardan birisi teknik hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan memurlardan bulundukları hizmet sınıflarında atanılabilecek mesleki üst öğrenimi bitirenlerdir. Örneğin tekniker kadrosundaki personel mühendislik mezunu olduğunda mühendis kadrosu için belirlenen zam puanı ve tazminat oranlarından yararlanabilmektedir.

Bu konudaki bir diğer istisna da 657 sayılı Kanunun 69. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde, "Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir." denilmektedir. Konuya ilişkin olarak 2006/10344 sayılı Kararın 4/ğ maddesinde, "657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler öğretmen, teknik personel veya sağlık personelinin müdür kadrosuna atanması halinde uygulanabilecek olup, müdürün tekniker kadrosuna atanması halinde ise bu hükümlere göre işlem yapılamayacaktır.

2006/10344 sayılı Karara göre 1. derece teknikerin özel hizmet tazminatı oranı yüzde 100, 1. derece şube müdürünün tazminat oranı ise yüzde 135'tir. Ancak bu oran örneğin mühendis kariyeri olan şube müdürü için yüzde 155, kimyager kariyeri olan şube müdürü için yüzde 145 olarak uygulanmaktadır. Tekniker kariyerli şube müdürü için bir farklılık bulunmamakta oran yüzde 135 olarak uygulanmaktadır. Benzer bir durum zam puanları için geçerlidir. Şube müdürünün temininde güçlük zammı puanı normalde 500'ken mühendis veya tekniker kariyeri olan şube müdürü için 1800 puan temininde güçlük zammı ödenmektedir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil idari görevlere Eğitim Öğretim, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıflarından yapılan atamalarda maaş kaybı yaşanmaması için bazı istisnai uygulamalar mevcut olmakla birlikte tersi durumda yani idari görevlerden söz konusu hizmet sınıflarına dahil kadrolara yapılacak atamalarda kadro unvanı için belirlenen zam puan ve tazminat oranları uygulanacaktır.

Diğer taraftan mahalli idarelerde sosyal denge sözleşmeleri ile personele ilave ödeme yapılmakta olup, belediye kadrolarına atanacak personel atandığı belediyede sosyal denge sözleşmesi bulunması halinde ayrıca bu ödemeden yararlanacaktır.

Sonuç olarak müdür kadrosundaki memurun belediyedeki tekniker kadrosuna atanması halinde tekniker kadrosu için belirlenen zam puanı ve özel hizmet tazminatı ile ek ödeme oranlarından yararlanacağını değerlendirmekteyiz.

#müdürlükten teknikerliğe# özlük hakları
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