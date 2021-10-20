Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım almak için ikana çıktı.

Yayımlanan ilana göre, 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım alınacaktır.

2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021- 22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ DİYANET GÖREVLİSİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Göreve yeni başlayan sözleşmeli imam hatip, sözleşmeli müezzin-kayyım, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisinin ne kadar maaş aldığına dair detaylı bilgiyi öğrenmek için Memurlar.net maaş robotumuzu ziyaret edebilirsiniz

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