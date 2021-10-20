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E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek

Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kullanıcısının olduğu elektronik imza başvuruları, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 13:34
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E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek

E-Devlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, e-imza almak isteyenler artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısının olduğunu ve her geçen gün arttığını söyledi.

"Kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek"

21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-imza başvurularının e-devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini ifade eden Kılıç, "E-imza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum e-imza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmenlikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek" dedi.

"Bu yöntemle tasarruf sağlanacak"

Kılıç, "Resmi Gazete de yayımlanan yönetmenliğe göre; e-imza başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağı gibi, yapay zeka yöntemi ve video konferans yöntemiyle de yapılabilecek. Yani vatandaşlarımız e-devlet üzerinden e-imza başvurusunu bulunduğu her hangi bir ortamda, zaman sınırı olmaksızın, günün herhangi saatinde yapabilecek. Yaptıktan sonra e-imza özel bir kurye tarafından bir ya da iki gün içerisinde adresine teslim edilecek. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf sağlanırken, hem de nakit tasarrufu yapılacak. Kağıt masrafları azaldığı içinde doğaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir model ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilecek"

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları artık güvenli elektronik imza atabilmek içinde kullanılabileceklerini belirten Kılıç, "Ayrıca elektronik imza kanunun uygulanması yönetmenliğinde yapılan ve Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik sahipleri yani çipli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kimliklerine nitelikli elektronik sertifika yani e-imza yükletebilecek. Bu işlem kimlik erişim cihazları vasıtasıyla yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaşlarımız, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilecek. Bu değişiklikler ve yenilikler ülkemize, vatandaşlarımıza ve sektörümüze; zaman, tasarruf ve kolaylık getirmiş olur" ifadesini kullandı.

#e-devlet# e-imza
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