Pandeminin ilk yılında siber dolandırıcılık yüzde 70 arttı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Mart 2020'den itibaren geçen 1 yıllık süreçte, bir önceki yılın aynı dönemine göre, İstanbul Adliyesi'ndeki sanal ortamda dolandırıcılık suçu dosyaları yüzde 70, hakaret suçu dosyaları ise yüzde 87 arttı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 15 Mart 2019 ile 15 Mart 2020 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na toplam 24 bin 652 dosya ulaştı. 16 Mart 2020-15 Mart 2021'de 31 bin 127 olan dosya sayısı, 16 Mart 2021-1 Eylül 2021'de 14 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Mart 2019 ile Mart 2020 arasındaki dosyaların, 5 bin 535'ini "dolandırıcılık", 6 bin 758'ini "hakaret"; Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki toplam 31 bin 127 dosyanın 9 bin 432'sini "dolandırıcılık", 12 bin 636'sını "hakaret" suçları oluşturdu.

16 Mart 2021 ile 1 Eylül 2021 aralığında büroya gelen dosyaların 4 bin 391'i "dolandırıcılık", 6 bin 109'u "hakaret" suçu kapsamında yer aldı. Geri kalan dosyaların Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun alanına giren diğer Türk Ceza Kanunu maddelerini kapsadığı kaydedildi.

Verilerin incelemesiyle 16 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 tarih aralığında savcılığa "hakaret" suçu kapsamında gelen dosya sayısının, 15 Mart 2019-15 Mart 2020'de gelen dosya sayısına göre yaklaşık yüzde 87 arttığı belirlendi.

Aynı tarih aralıkları karşılaştırıldığında, "dolandırıcılık" suçu dosya sayısında ise yüzde 70 artış yaşandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna, 16 Mart 2019 ile 15 Mart 2020 arasında toplam 4 bin 386 dosya geldi. 16 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 arasındaki dosya sayısı 4 bin 733 olarak kayıtlara geçti. 16 Mart 2021 ile 2 Eylül 2021'i kapsayan dönemde de toplam 1877 dosya büroya girdi.

Mart 2019-Mart 2020'de toplam 4 bin 386 dosyanın; 178'inin "suçu ve suçluyu övme", 2 bin 90'ının "Cumhurbaşkanına hakaret", 769'unun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", 1349'unun ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu belirlendi.

Mart 2020 ile Mart 2021 arasında büroya giren toplam 4 bin 733 soruşturma dosyasından 246'sı "suçu ve suçluyu övme", 1725'i "Cumhurbaşkanına hakaret", 723'ü "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", 2 bin 39'u ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu olarak kaydedildi.

16 Mart 2021 ile 2 Eylül 2021 aralığında gelen toplam 1877 dosyadan, 78'i "suçu ve suçluyu övme", 748'i "Cumhurbaşkanına hakaret", 373'ü "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", 678'i ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu olarak kayda geçti.

Elde edilen verilere göre, Mart 2020-Mart 2021 aralığında, "suçu ve suçluyu övme" suçunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun ise yüzde 51 arttığı saptandı. Buna karşılık "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun yüzde 21, "Türkiye Cumhuriyeti organlarını aşağılama" suçunun yüzde 6 azaldığı tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Adliyesi'nin son dönemde iş yükünün en yoğun olduğu birimlerinden Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu'na, 15 Mart 2019-15 Mart 2020 aralığında toplam 20 bin 327 dosya geldi. Bu dosyalardan yaklaşık 6 bininin, Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçu kapsamındaki iş bölümü değişikliği gerekçesiyle bu büroya gönderildiği öğrenildi.

Büroya, 16 Mart 2020-16 Mart 2021'de 15 bin 468, 17 Mart 2021-3 Eylül 2021'de ise 7 bin 930 dosya geldi.