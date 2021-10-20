Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Kaza saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle şehir merkezi istikametine doğru gitmekte olan Hindistan uyruklu Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), A. S.'nin kullandığı 07 AU 0316 plakalı halk otobüsü yanında geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yola düştü. İrani, otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazayı duyup bölgeye gelen İrani'nin yakınları gördükleri manzara karşısında şoka girip uzun süre gözyaşı döktü. Otobüs şoförü A. S. ise ifade vermek üzere polis tarafından karakola götürüldü.

Öte yandan Kask takmadığı belirtilen İrani'nin cenazesinin üstüne örtülen gazetelerden birindeki 'Vali Yazıcı'dan Kasklı Denetimi' başlıklı bir haber ise dikkat çekti. Sam Baman İrani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.