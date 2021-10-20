Bilim Kurulu Üyesi: Aktif vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlerin aşılanma oranlarının hedeflenen düzeyin oldukça gerisinde olduğunu belirten Kayıpmaz, yaklaşan kış ayları öncesinde bu grubun aşılarının tamamlamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

"Gençlerimiz günlük hayat içerisinde en aktif olan grubumuz"

Aşının salgına karşı önemli bir silah olduğunu söyleyen Kayıpmaz, "Bilindiği üzere şu anda aktif vakalarımızın yüzde 40'ını 23 yaş altındaki gençlerimiz oluşturuyor. Gençlerimiz eğitim, iş yaşantısı, ulaşım ve sosyal yaşantı gibi faktörler dolayısıyla günlük hayat içerisinde en aktif olan grubumuz. Şu an da baktığımızda üniversite çağındaki gençlerimizin, 18-25 yaş aralığındaki gençlerimizin aşılarının tamamlanma oranının yüzde 53,77 olduğunu görüyoruz. Bu da aslında en fazla risk altında olan grubumuzdaki aşılanma oranlarının henüz istediğimiz düzeyde olmadığını gösteriyor. Bunun yanında bizim temel bireysel korunma önlemlerinden olan maskeye, mesafeye ve kalabalıklardan uzak durmaya, gençler arasında daha az riayet edildiği düşünüldüğünde bu da vaka sayılarında bir artış olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Bizim aşılamada hedefimiz öncelikle ağır hastalığın önlenmesi"

Aşılamada hedefin ağır hastalığın önlenmesi olduğunu ve bu hedefin aşılanan grupta bariz bir şekilde klinik tabloya da yansıdığına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bizim aşılamada hedefimiz öncelikle ağır hastalığın önlenmesi. Yani biz aşılar sayesinde, bu hastalığı çok daha hafif belirtiler ile atlatabilme şansına sahibiz. Aşısı bulunmuş bir hastalıktan bahsediyoruz ve aşıyla önlenebilir bir hastalıktan bahsediyoruz. Şu anda elimizdeki en etkin korunma metodu aşılarımız. Üniversite öğrencilerimiz ve genç nüfusumuz ülkemizde önemli bir orana sahip. Durum böyle olunca onların da aşılarını sonbahar-kış mevsimi öncesinde geciktirmeden tamamlamalarını öneriyoruz. Çünkü bilindiği üzere insanlar kış aylarında ve soğuk havalarda daha çok kapalı mekanlarda vakit geçiriyor. Açık mekanlardaki maskesiz bulunabilme, kişiler arası fiziki mesafenin daha da açılma ihtimali kış aylarında azalıyor. Kötü havalandırılmış kapalı ortamlar kalabalıklarla da birleşince virüs yayılmak için fırsatı buluyor. İşte bizim buna mahal vermeden, havalar daha fazla soğumadan önce, gecikmeksizin gidip, özellikle de gençlerimizin, aşılarımızı tamamlamasını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.