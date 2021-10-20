Kılıçdaroğlu: İmamoğlu il gezileri için benden izin aldı

Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu il gezileri için benden izin aldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Soru cevap kısmında Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il gezileri de soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya 'Giderken benden izin aldı' yanıtını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ekim 2021 14:37
Yazdır
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu il gezileri için benden izin aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Akşener toplantının başlangıcında İYİ Parti'nin hazırlamış olduğu "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi kitapçılığını Kılıçdaroğlu'na takdim etti.

"GİDERKEN BENDEN İZİN ALDI"

İki liderin görüşmesinde güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alındı. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte basın toplantısı için kameraların önüne geçti. Bu sırada bir muhabir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlardaki dikkat çeken il gezilerini, Cumhurbaşkanlığı adayı olacağı için mi yaptığını sordu. Kılıçdaroğlu bu soru karşısında sadece "Bana gelmiş böyle bir talep olmadı. Giderken de benden izin aldı" ifadelerini kullandı.

"İSTİŞARELERDE BULUNDUK"

Meral Akşener'in konuşmalarından satır başları:

"Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partilere takdim etmek üzere bir sistem oluşturduk. Bugün de CHP'ye bu çalışmayı takdim ettik. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ile istişarede bulunduk. Türkiye'ye dair çözümlerin oluşması açısından istişarenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İttifakın dört partisinin istişare kavramını tekrar Türkiye'nin gündemine getirmesi açısından memnunun. Ben yaptım oldu diyenlerin de istişare kavramını gündemlerine almaları gerektiğini düşünüyorum.

Osman Kavala konusunda büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Rahip Bronsun tipi olayların yaşanmasına engel olunmalıdır.

"LAİKLİĞİN NE OLDUĞUNUN BİR TÜRLÜ ANLAŞILAMADIĞINI ANLATMAK İSTERİM"

Laiklik bir hukuk kuralıdır. O ülkenin kanunlarının ilahi vahye göre mi olacak yoksa insanlar için mi hazırlanacak buna karar veren bir hukuk terimidir. Bugüne kadar siyasetçiler, din adamları konuştu ama hukukçuların konuştuğu görülmedi. Ortadan kayboldu gitti. 21. Yüzyılın yeni değer setlerine uygun bir kanun anlayışının ortaya konulması gerekiyor. İş adamları açısından laikliğin önemi hukuk açısından önemli. Ekonominin patronu güvendir, bunun anahtarı da hukukun üstünlüğüdür. Laikliğin değeri bu günlerde daha iyi anlaşılıyor. Laikliğin ne olduğunun bir türlü anlaşılamadığını da anlatmak isterim."

#kılıçdaroğlu# akşener# imamoğlu
Erdoğan'dan Nijerya'ya FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Nijerya'ya FETÖ uyarısı
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Bakan Soylu: Hükümet olarak da parti olarak da en güçlü dönemimizdeyiz
Bakan Soylu: Hükümet olarak da parti olarak da en güçlü dönemimizdeyiz
Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi CHP önünde gerginlik
Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi CHP önünde gerginlik
Fatih Erbakan'dan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki
Fatih Erbakan'dan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki
İhracatçılara yatırım ve üretim teşviki kanun teklifi Komisyon'da
İhracatçılara yatırım ve üretim teşviki kanun teklifi Komisyon'da

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Aşı olmayan aileden baba ve oğul vefat etti, anne ve diğer oğlu ise hastanede
Aşı olmayan aileden baba ve oğul vefat etti, anne ve diğer oğlu ise hastanede
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs hastalığına yakalanan baba ve oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden anne ve oğul da hastanede tedavi görürken, mahalle muhtarı aşı konusunda çağrıda bulundu.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!
Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.