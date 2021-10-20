Yargıtay karar verdi! Engelli maaşı alan nafaka ödemez

Memurlar.net'in ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, yüzde 68 oranında görme özürlü olan koca eşinden boşandı. Boşanma üzerine mahkeme, kocanın eşine yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi.

Koca ise bu kararı temyiz etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise dava ile ilgili emsal teşkil edecek bir karar verdi. Daire, erkeğin engelli maaşı aldığını belirterek, engelli maaşı aldığı sürece nafaka ödemekle yükümlü tutulamayacağını kaydetti. Daire, bu gerekçe ile yerel mahkemenin kararın bozulmasına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı şöyle:

"Davalı erkeğin %68 oranında görme özürlü olduğu, herhangi bir mal ve gelirinin bulunmadığı, engelli yardım aylığı aldığı anlaşılmaktadır. Muhtaç olması nedeniyle devletten aylık alan davalı erkek aylık bağlanmasını gerektiren şartlar devam ettiği sürece yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulamaz. Bu husus gözetilmeden davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. "