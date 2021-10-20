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Halay görüntüleri gündem olan Ertuğrul Özkök, korona oldu

Diyarbakır'da İsmail Saymaz ile birlikte halay çektiği görüntüler gündem olan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ekim 2021 15:30
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Gazeteciler Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'ın halay çektiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tartışmaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle oldu:

1) Diyarbakır'daki halaydan sonra Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandı maalesef. Ben, Gülten Abla(Kaya)'nın Özkök'ü "Geçmiş olsun" diye arayacağına inanıyorum. Ahmet Kaya ne kadar dargın olsa da Özkök'ün Kovid-19 olduğunu öğrense "Geçmiş olsun iki gözüm" diye kendisini arardı.

2) Gülten Ablam çok iyi bilir ki ben Ahmet Kaya'yı linç edenlerin hepsinin korkudan titremesini sağlamış adamım. Öyle bir hava yaratmıştık ki halen aktif olan bir savcı beni arayıp yaptığım "Ahmet Kaya özel programı"nın TV kaydını istemişti, hepsi gözaltına alınıp sorgulanacaktı.

3) Şimdiki durumu düşününce bunlar sürreel geliyor ama bu atmosferi Kürt kardeşlerimizi çok seven bizler yaratabilmiştik. Bir Kürd'ün kılına dokunmaya, aleyhine tek söz etmeye korkuyorlardı. Kürtleri 50 sene geriye götüren 7 Haziran 2015 salaklığı ile Kürt düşmanları kazandı.

4) Belki bizler de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök'ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim

5) Yeniden söylüyorum... Ahmet Kaya, Ertuğrul Özkök'ün hatta Fatih Altaylı'nın koronavirüs illetine yakalandığını duysa ne kadar kızgın ve dargın olsa da "Geçmiş olsun iki gözüm" diye arardı... Ahmet Kaya kin tutmayan, bilge ve çok vicdanlı bir insandı. Yanlış mıyım Gülten Abla?

#ertuğrul özkök# koronavirüs# halay
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