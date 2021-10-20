TPAO'dan Akdeniz'de petrol hamlesi

Sahip olduğu yer altı kaynaklarından en yüksek verimi elde etmeye çalışan Türkiye, bunun için birçok noktada sondajlar yapıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akdeniz'de yeni petrol kuyuları açmak için kolları sıvadı.

Türk kara suları içinde bulunan 6 ayrı paftada petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.

Ruhsat için yapılan başvuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sondaj aşamasına nasıl ilerlenecek?

Onay sürecinin ardından belirtilen bölgelerden numune alımı yapılacak. Numuneler olumlu çıkarsa o noktalarda sondaj işlemi başlayacak.

2021'in ilk 7 ayında 13 yeni keşif

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2021 yılının ilk 7 ayında kara alanlarında 13 yeni keşif yaptı.

Bunlardan yıllık yaklaşık 30 milyon varil petrol eş değerinde rezerv elde edildi.

Türkiye genelinde günlük 60 bin varil petrol çıkarılıyor

Petrol üzerine yapılan son çalışmalarla birlikte Türkiye genelinde günlük 60 bin varil petrol çıkarılıyor.

2023 yılında ise bu sayının günlük 100 bin varile ulaşması hedefleniyor.