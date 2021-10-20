2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 16:29
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.