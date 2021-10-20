Rusya'da vakalar arttı, 7 günlük korona tatili verildi

Aşı olmayan aileden baba ve oğul vefat etti, anne ve diğer oğlu ise hastanede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs hastalığına yakalanan baba ve oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden anne ve oğul da hastanede tedavi görürken, mahalle muhtarı aşı konusunda çağrıda bulundu.