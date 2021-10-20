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Bakan Karaismailoğlu: Mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projelerini ülkemize kazandırdık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 16:57
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Bakan Karaismailoğlu: Mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında AK Parti'nin son 19 yıldır önemli projelere imza attığını belirten Karaismailoğlu, "Son 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bazılarının 'hayal' dediği, bazıların hayal bile edemediği çok büyük işleri başardı Türkiye. Devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bu 19 yılda Türkiye'deki bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 300 kilometrenin üzerine çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah kısa vadedeki hedefimiz de bunu 30 bin kilometreye çıkarmaktır. Yine hava yollarını halkın yolu yaparak 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. Demir yollarında da önemli yatırımlarımız var. Hepsi birbirinin üstüne geliyor. Bütün dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projelerini ülkemize kazandırdık. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırmış olduğu vizyon ve ekip olarak, bir nefer olarak da sizler ve bizlerin verdiği katkılarla olmuştur. "

Bakan Karaismailoğlu, bu projelerin devam edeceğini dile getirerek, "Hiçbir zaman 'tamamdır', 'yeterdir' demedik ve demeyeceğiz. Projelerimiz artarak devam edecektir. Çünkü talepler ve ihtiyaçlar bitmiyor. Ekonomideki gelişmeler, dünya ticaret hacminin gelişmesi, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye'nin dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ülkeler arasında olması tabii ki bu güçlü ulaştırma altyapısı üzerinde oluyor bütün gelişmeler. Biz de bütün ekibimizle hiç yorulmadan, canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanının dünyanın en büyük transit merkezi olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ekonomik değeri sıfır olan 170 bin metrekarelik bir alanı 10 milyar avro, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu ülkenin ekonomisine kazandırmış bir hükümet var. Yapım sırasında bir kuruş harcamadan yapılmış bir yatırımın 25 yıllık bir işletme süresince 22 milyar avroluk kira geliri var. Böyle dünyanın en önemli, en karlı ve en fizibil yatırımlarını yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sakın karşı taraftan, oturdukları yerden keyif yapmak için ortaya attıkları yalan yanlış rakamlara itibar etmeyin. Çünkü bu projelerin hepsi bu ülkenin kıymeti ve değeridir artık. Bu projelerde işletme süreleri vardır. Süreleri bittikten sonra yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edeceklerdir. Yine Kuzey Marmara Yolu 8 milyar dolarlık projedir. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi ve bu kadar kısa sürede yapıp ülke ekonomisine kazandırıyorsun ve ülkenin değerini artırıyorsun. Aynı şekilde üzerinde Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu. Bu yol sayesinde İstanbul-İzmir seyahat süresi 3,5 saatlere düştüğü gibi yol da 100 kilometre kısaltılmıştır."

Karaismailoğlu, ulaştırma altyapı projelerini akarsuya benzeterek şöyle dedi:

"Yaptığımız projeler gittiği yerlere bir hareket getiriyor, zenginlik getiriyor. Ticareti, istihdamı artırıyor. O yüzden bu projeler çok önemli. Bu projeler yapıldıktan çok kısa süre sonra yapım maliyetlerinin çok üzerinde geri dönüşümü oluyor. Direkt olarak yakıttan, emisyondan ve zamandan kazandırıyor ama yan faydaları olarak da ticarete, turizme, tarıma ciddi katkı sağlıyor. Zaten güçlü gelişmeler güçlü altyapıyla olur. Ülkemizin her noktasına bu eşit paylaşımlı projeleri yapıp devam ediyoruz. Bizler de bir nefer olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her noktasını birbirine bağlayarak, ulaşım akslarını bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biz bakanlık olarak hayatın, yaşamın olduğu her noktada varız. Yani hayat ulaştığınız kadar büyüyor ve gelişiyor. Biz de bu bilinçle yaptığımız büyük yatırımların üzerine koyarak inşallah kara, hava, deniz, demir yolları ve uzayda fark etmeden ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Teknofest'in gelecek yıl Samsun'da yapılacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Teknofest İstanbul dışında geçen yıl ilk defa Gaziantep'te yapılmıştı, şimdi ikinci defa İstanbul dışında Samsun'da olacak. Biz de bakanlık olarak bütün desteği Samsun'a vereceğiz. Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden bir tanesidir. Teknofest demişken tabii ki dün cenazesine katıldık Özdemir Bayraktar abimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Havacılık konusunda hakikaten Türkiye'nin hayallerini yerine getirmiş bir abimizdi. Bizler de çalışmalarımızla onun yolunda devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı# Adil Karaismailoğlu# Samsun
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