Bir Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Hitit Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Ekim 2021 00:03
Hitit Üniversitesi Kütüphaneci, Tekniker, Memur, Sivil Savunma Uzmanı ve Şef kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı.
19 Ekim'de yapılan sınava toplam 41 aday çağrıldı. Üniversite yönetimi sınav sonuçlarını 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre, kurumsal aidiyeti artıracak şekilde tüm adaylara 100 tam puan verildi. Hitit Üniversitesi Rektörünü ve yönetimini tebrik ediyoruz.
Daha önce Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Karadeniz Teknik ve Mersin Üniversiteleri de görevde yükselme ve unvan değişikliğinin sözlü sınav kısmında, sınava giren adaylara 100 tam puan vermişti.