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'İlk ve tek yerli şanzıman' Ford Trucks ile dünyaya açılacak

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, Ecotorq motor ve arka aksın ardından 58 milyon avro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen Türkiye'nin "ilk ve tek yerli şanzımanını" Eskişehir fabrikasında tanıttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 18:15
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'İlk ve tek yerli şanzıman' Ford Trucks ile dünyaya açılacak

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği "ilk ve tek yerli şanzıman" ile Ford Otosan, motor, şanzıman ve aks olarak tüm aktarma sistemlerini beraber üretebilen dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi.

Yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan, motor, şanzıman ve aksın üçünü de geliştiren sayılı global kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştı.

58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13,5 milyon lira tutarında AR-GE teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşacak. 230 mühendisin, 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı Türkiye'nin ilk ve tek yerli Ecotorq şanzımanı, 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı koşullarda birbirinden zorlu testlere tabi tutulurken, küresel arenada Türkiye'nin ağır ticari araç üretimindeki rekabet gücünün artmasına, yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine de katkı sunacak.

- "Bir aracın motor ve aktarma sistemlerini geliştiren ve üretebilen sayılı markalar arasına girdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Ford Trucks ile ulaştıkları AR-GE ve mühendislik yeteneğinin, önemli bir geçmişe sahip olmakla birlikte geleceğe ışık tutmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ulaştığımız noktada, Ford'un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkeziyiz ve Türkiye'nin otomotivde en büyük AR-GE merkezi konumundayız. Hayata geçirdiğimiz başarılı yatırımlarımızla ülkemizdeki otomotiv ekosistemini, yan sanayiyi ve tedarikçilerimizi de bizimle birlikte büyüttük. Hep beraber büyümeye devam ediyoruz. Tamamen Türk mühendisliği ile geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü F-MA'in dünya çapındaki başarısı bizleri gururlandırıyor. Ford Trucks kamyonlarımızın kalbi Ecotorq motor ve arka aksın ardından 58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13,5 milyon lira tutarında Ar-Ge teşvikiyle hayata geçirdiğimiz, 230 mühendisimizin emek verdiği Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanıyla sizlerin karşısındayız. Bir ilki daha gerçekleştirerek; motor, şanzıman ve aks ile birlikte bir aracın tüm aktarma organlarını geliştirip üretebilen sayılı markalar arasına girmenin gururunu yaşıyoruz"

Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten Ford Trucks ile Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını aktaran Hoşgören, "Türkiye'de ürettiğimiz kamyon ve çekicilerimizin Ford Trucks markasıyla 2024 sonuna kadar 3 kıtada 55 ülkeye ihraç edilecek olması, şirketimize ve ülkemize sağlayacağı katkı bizleri heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ecotorq şanzımanımız ile araçlarımızda verimliliği maksimuma çıkarıyoruz"

Ford Trucks Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Pazarlama Müdürü Emine Coşkun da araçla beraber sektörde "Drivetrain" olarak adlandırılan, ürünün kalbini oluşturan motor ve aktarma sistemlerini en iyi uyum ve verimlilikle sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sırasında 5 farklı ülkede, farklı iklim koşullarında, toplamda 17 bin saat ve 1 milyon kilometre üzerinde detaylı parça ve araç testlerimizle yolda karşılaşabilecek her koşulu değerlendirdik. Kalitesine güvendiğimiz Ecotorq motorumuzla yüzde 100 uyumlu şekilde çalışacak olan yerli Ecotorq şanzımanımızla araçlarımızda verimliliği maksimuma çıkarıyoruz. Yeni Ecotorq şanzımanımızla beraber F-MAX araçlarımızda şanzımanın teknolojik ve bağlanabilir özelliği sayesinde birden fazla yeni özelliği daha müşterilerimize sunacağız. Bunlardan ilki, çoklu ve öngörülü vites geçişi. Aracımız, mevcut konumu ve güzergahındaki topografik haritayı okuyarak kullanıcı fark etmeden gerekli vites geçişlerini bu öngörü ile sağlayabilecek. 16 ileri olmanın avantajını kullanarak tüm serilerimizde eğimli yollarda sorunsuz kalkış ve çok daha verimli yokuş tırmanışları sunarak sürüş konforu sağlıyoruz."

Yolda sağladıkları avantajların yanı sıra şehir içi ve yüksek manevra kabiliyeti gerektiren koşullarda da sürücülerin konforunu düşündüklerini aktaran Coşkun, "Hareket etmenin zor olduğu alanlarda manevra kabiliyetini artırabilmek adına 'Karınca Fonksiyonu'nu kullanıma sunuyoruz. Bu sayede sürücülerimiz şehir içi kullanımlarda, duruş ve kalkışlarda, dorse yüklenmesi esnasında, zorlu park alanlarında yalnızca ayaklarını frenden kaldırarak araçlarını hareket ettirebilecek. Bu da sürücülerimize sürüş konforu yaratacak" ifadelerini kullandı.

Yerli şanzıman, F-MAX dahil 13L motor kullanan tüm Ford Trucks ailesi için uyumlu ve ilk olarak Türkiye'de ekim ayında devreye alınıyor, uluslararası pazarlarda ise 2022'nin nisan ayından itibaren devreye alınması planlanıyor.

#Ford Otosan# yerli şanzıman
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