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Bakan Varank: İhracatta rekor seviyeleri ilk defa bu sene gördük

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız. Ayrıca ihracatta rekor seviyelere ulaşarak 200 milyar doların üstündeki rakamları tarihimizde ilk defa bu sene görmüş olduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 18:21
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Bakan Varank: İhracatta rekor seviyeleri ilk defa bu sene gördük

Çeşitli programlar kapsamında Trabzon'a gelen Varank, Akçaabat ilçesindeki Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyete geçen 12 fabrikanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, memleketi Trabzon'da olmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

Yatırım bedeli 112 milyon lira olan 12 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceklerini, yeni yatırımlarla beraber Şinik OSB'deki işletme sayısının 27'yi bulduğunu, makineden gıdaya, metal işlemeden mobilyaya kadar pek çok sektörde üretim yapan fabrikaların 500 kişilik ilave istihdam sağladığını belirten Varank, bundan sadece iki sene önce 8 fabrikada 100 kişinin istihdam edildiği bölgede, kısa süre içerisinde 1000 kişinin üzerinde istihdama ulaşılmış olacağını vurguladı.

Varank, yatırımlarla beraber OSB'den 50 milyon dolarlık ihracat seviyelerini görmeyi planladıklarını ifade ederek, "Şahsen ben, bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edebileceğini görebiliyorum, gözlemliyorum. Halihazırda OSB'mizin 2. etap çalışmalarının başlamış olması da aslında bunu teyit ediyor. 2. etabın tamamlanması ile parsel sayısı 48'den 76'ya çıkacak. Yeni yatırımlarla birlikte 1200 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. İnşallah biz de kredi desteği olsun, diğer talepler olsun bu etabın süratle tamamlanması ve faaliyete geçmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." diye konuştu.

Yaşanabilir bir dünya için her yatırımda olduğu gibi burada da sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması hususunu göz ardı etmediklerine dikkati çeken Varank, "Zaten OSB'miz o kadar muhteşem bir coğrafya üzerinde ki bu kadar manzaralı bir OSB herhalde Türkiye'de yoktur. OSB'mizin temiz su arıtma ve biyolojik arıtma tesisi ihtiyaçlarını Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla karşıladık. Bu sayede de bu altyapıları tamamlamış olduk. Ayrıca bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar için teşvik belgeleri düzenleyerek sanayicimize destek olmayı ihmal etmedik." dedi.

- "Bu güven tek taraflı değil, elbette karşılıklı"

Bakan Varank, Trabzon'un, gıdadan tarıma, su ürünlerinden turizme kattığı değerle her daim Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olarak yoluna devam ettiğini, yıllık 1 milyar doları aşan ihracatıyla cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşte bugün de dünyada yatırımların durduğu bir dönemde dahi sanayici hemşehrilerimiz yaptıkları yatırımlarla ülkemizin geleceğine olan güvenlerini ortaya koydular. Tabii bu güven tek taraflı değil, elbette karşılıklı. Biz de AK Parti hükümetleri olarak Trabzon'umuzu yatırımlar açısından hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Trabzon'un çehresini değiştiren yatırımlarımızın en yakın şahitleri elbette sizlersiniz. Yine Bakanlığımız özelinde de önemli çalışmalara imza attık. Son 19 yılda Trabzon'daki OSB'lerimize yaklaşık 170 milyon lira kredi kullandırdık. Böylelikle OSB'lerin üretimdeki parsel sayısı iki katından fazla arttı. 2002'den bu yana OSB'lerimizdeki istihdam 3 katına çıktı."

Diğer taraftan Trabzon'da rekabetçiliğin anahtarı olan AR-GE kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Varank, "İçerisinde kuluçka merkezlerinin de bulunduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesinin inşaatına 26 milyon lira hibe desteği sağladık. Bugün itibarıyla Trabzon'da bulunan AR-GE merkezlerimizin sayısı da 2'ye ulaşmış durumda. Tabii biz bu rakamları Trabzon'un potansiyelinden çok düşük görüyoruz. Doğuştan girişimci ruha sahip bu şehrin insanının daha iyisini yapabileceğini gayet iyi biliyorum. Bu hususta biz akademiyle yerel yönetimlerimizle STK'larımızla sanayicilerimizle müşterek çalışmaya devam edeceğiz. Trabzon'umuzun pozisyonunu güçlendirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Varank, AK Parti hükümetlerince sanayi ve teknoloji alanında yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi ışığında sanayi ve teknoloji alanında gerçekten son dönemde bir başarı hikayesi yazıyor. Tabii ki bu başarılar sanayi ve teknolojiye yapılan nitelikli yatırımlar neticesinde gerçekleşiyor. Bakınız biz iktidara geldiğimiz günden bu yana ülkemizin dört bir tarafını üretim üslerimiz olan OSB'lerle kuşattık. Bugün OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Endüstri Bölgelerimizin sayısını 23'e çıkardık. 2020 yılında pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen tarihi bir rekor olan 10 bin 472 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Belge sayısında bir önceki yıla göre yüzde 86'lık artış olduğunu görüyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısını 89'a, AR-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısını 1601'e bu dönemde ulaştırdık. Hedefimiz ülkemizin rekabetçi gücünü yükselten bu yatırımlara devam etmek. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin siyasi bağımsızlığı aslında ekonomik ve teknolojik bağımsızlığında gizlidir."

- "Türkiye kendi iç dinamikleriyle dünyada yaşanan pandemi krizini aşacak donanıma ve kararlığa emin olun sahiptir"

Bakan Varank, 19 yıldır Türkiye'ye yaptıkları yatırımların olumlu neticelerini, en çok da dünyada yaşanan kriz dönemlerinde görebildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Nasıl ki dünyada yaşanan 2008 krizini biz Türkiye olarak ufak sıyrıklarla atlattıysak, pandeminin neden olduğu durgunluğu da büyük bir yara almadan atlatmayı başaracağız. Zaten bütün göstergeler de bunu teyit eder durumdadır. Bakınız pandeminin zirve yaptığı 2020 yılını dünyanın pek çok ülkesinin aksine biz pozitif büyümeyle kapattık. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor büyüme kaydettik. Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız. Ayrıca ihracatta rekor seviyelere ulaşarak 200 milyar doların üstündeki rakamları tarihimizde ilk defa bu sene görmüş olduk ancak maalesef hala Türkiye ile derdi olan bazı kesimler bu rakamları görmezden geliyorlar. Dünyada yaşanan krizi sanki sadece ülkemizde sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Emtia fiyatlarındaki, petrol, doğal gaz, enerji fiyatlarındaki artışları gündeme getirerek akıllarınca bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şüphesiz bu zorlu pandemi dönemini de Allah'ın izniyle aşacağız. Gündemi değiştirmek isteyenlere inat, rotamızı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen ülkemize güvenerek yatırım yapan bu güzel müteşebbis kardeşlerimizle birlikte bugünleri de geride bırakacağız. Türkiye kendi iç dinamikleriyle dünyada yaşanan pandemi krizini aşacak donanıma ve kararlığa emin olun sahiptir. Yeter ki bu ülkeye inanarak bu ülkenin bugününe ve yarınlarına yatırım yapmaya devam edelim."

Dün Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım töreninde Ali Koç'un anlattığı bir hikayeyi de paylaşan Varank, "Orada Ali Koç bir hikaye anlattı. Dedi ki 'Ford Otosan daha Ford olmadan önce Otosan Otomotiv, yoluna devam etmekle ilgili çok ciddi karar alma aşamasına gelmişti. Dünyadaki bütün danışmanlık firmalarıyla çalıştık ve işin uzmanlarıyla çalıştık ve işin uzmanları bize dediler ki 'Otosan'ı siz kapatın, bu otomotiv endüstrisinden tamamen çıkın.' O zaman babaları demiş ki 'Ben bu ülkede yaşıyorum, bu ülkenin dinamiklerini çok iyi biliyorum, ticaret hayatından geliyorum, biz Otosan ile yolumuza devam edeceğiz.' İşin uzmanı olduğunu iddia edenlerin sözünü dinlememiş. Otosan ondan sonra Ford ile bir ortaklığa gitti, yüzde 50-50 bir ortalıktan bahsediyoruz ve şu anda Türkiye'nin 6 yıldır ihracat rekortmeni olan bir firmayla ülkemiz karşı karşıya." diye konuştu.

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Varank, şöyle devam etti:

"Biz de aslında AK Parti hükümetleri olarak hep piyasanın içinden gelerek, piyasada vatandaşlarımızı, girişimcilerimizi dinleyerek ve sürekli sizlerle dirsek teması içerisinde olarak politikalarımızı güncellemeye, tayin etmeye çalışıyoruz. Kitaplar birtakım bilgiler yazabilirler ama gerçek hayattaki dinamikler her zaman bunları tutmuyor. İşte Şinik OSB'deyiz. Bundan 15 sene önce 'Bu dağların başında fabrikalar kurulacak, burada 1000'in üzerinden istihdam olacak ve Şinik OSB'den 50 milyon dolar ihracat yapılacak.' desem herhalde hiçbirimiz inanmazdı ama şu an görüyoruz ki piyasa dinamikleri özellikle pandemiden sonra Türkiye'nin pozisyonunu gerçekten ciddi anlamda güçlendirdi. Daha önce ülkemizden hiçbir alışverişi olmamış, ülkemizden hiçbir tedarikçi kullanmamış global firmalar artık kapımızı çalıyorlar, 'Bizim için şu ürünü üretir misiniz?' diyorlar, 'Biz size şu siparişi versek bize ne kadar zamanda teslim edersiniz?' diyorlar. İşte Türkiye pandemi sonrası döneminde bu 19 yıllık sürede oluşturduğumuz güçlü üretim altyapısıyla dünyadaki en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday ülkelerden bir tanesidir."

Törende Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi, sembolik olarak tesislerin açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından OSB'deki bir mobilya üretim atölyesini ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Varank, işverenlerden üretimle ilgili bilgi aldı.

Varank, daha sonra Ayasofya Cami ve Müzesi'nin bulunduğu alanda faaliyet gösteren Trabzon Büyükşehir Belediyesinin el sanatları tasarım merkezini ziyaret etti. Buradaki kursiyerlerle sohbet eden Varank, üretimle ilgili bilgiler aldı.

Varank'a Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

#Akçaabat# Sanayi ve Teknoloji Bakanı# Mustafa Varank# Trabzon
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