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TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Hem kulüpler hem de federasyon yetkilileri problemlerde hemfikir. Çözüm konusunda ortaya bir irade konuyor. Bugün yapılan toplantı sonucunda Türkiye'de uzun zamandır konuşulan, tüm kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu hakemlerin adil ve standartlı yönetimi sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda halledebiliriz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 18:45
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TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısı, yapılacak değişiklikleri, hakem performanslarını değerlendirdi.

TFF'nin Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde gerçekleştirilen görüşmeye TFF adına TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Kulüpleri ise Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu temsil etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF'deki bazı kurulların yapısının değişmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kulüpler Birliği olarak MHK ile diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Disiplin ve tahkim kurulunun seçimleriyle ilgili birtakım gelişmeler oldu. Son haftalarda birçok takımın hakem standartlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra bugün toplantı yaptık." diye konuştu.

"Sıkıntılar konusunda hepimiz mutabıkız." diyen başkan Elmas, şöyle devam etti:

"İsimler veya kulüpler üzerinden bunu konuşmanın bir faydası yok. Artık sistemi değiştirecek iradeyi göstermemiz lazım. Hakem standardı ve kalitesi, oyunu ve dolayısıyla futbolun değerini doğrudan etkileyen bir faktör. Çok samimi, herkesin kendi görüşünü dile getirdiği bir toplantı oldu. Hem kulüpler hem de federasyon yetkilileri problemlerde hemfikir. Çözüm konusunda ortaya bir irade konuyor. Bugün yapılan toplantı sonucunda Türkiye'de uzun zamandır konuşulan, tüm kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu hakemlerin adil ve standartlı yönetimi sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda halledebiliriz. Kısa ve uzun vadede yapılacaklar var. Bu iyi niyet ve irade çok önemli. Umarım kısa zamanda birtakım sonuçlar alırız."

- "Sistemde değişiklikler yapılması gerektiği konuşuldu"

Burak Elmas, isimlerden ziyade MHK sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğinin konuşulduğunu dile getirdi.

Toplantıda yabancı hakem konusunun geçmediğini aktaran Elmas, "Sistemde değişiklikler yapılması gerektiği konuşuldu. VAR hakemlerinin ayrı olmasından, gözlemci raporlarına, atamaların yapılış şekline kadar tüm detaylar tartışıldı. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili bir konuşmamız olmadı. İsimleri değiştirme konusundaki modeli geçtiğimiz 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişiyi veya diğer görevlileri değiştirerek sistemin düzelmediğini yaşayarak gördük. O yüzden sistemi düzeltip, bu sistemi yönetebilecek liyakatte kişileri bu göreve getirmek lazım. İsimler üzerinden değil sistem üzerinden görüşmeler oldu." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, hakem isimlerinin konuşulmadığını vurgulayarak, "Bütün kulüp başkanları, bunun isimler üzerinden değil sistemi düzeltilerek hallolacağı konusunda hemfikir. Türk futbolu için böyle bir irade oluşmuşken, federasyon ile kulüpler arasındaki samimiyet ve iradeyle umarım buradan yenilikçi, Türk futbolunu ileri taşıyabilecek, hakemlerimizin maçları yönetme kalitesini artırabilecek, saha yönetiminde adaleti sağlayacak bir aksiyon çıkar ve sonuçlarını bir an önce görürüz." diye konuştu.

Elmas, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapacağı maçla ilgili, "UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maç var. Umarım hepsinde ilk 2 maçtaki performansı devam ettiririz ve oyuncularımız da Avrupa'da tecrübe kazanır. İlk senesinde bir araya gelen bu kadar genç oyuncu da Galatasaray markasını iyi temsil etmiş olur. Yarınki maçta takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Ümit ederim iyi bir sonuçla dönerler." diyerek sözlerini tamamladı.

#Burak Elmas# FUTBOL# Merkez Hakem Kurulu# MHK# tff# Türkiye Futbol Federasyonu
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