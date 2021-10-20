Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen hayatını kaybetti

Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
LPG'ye bu gece zam geliyor
LPG'ye bu gece zam geliyor
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Ana sayfaHaberler Yaşam

Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen hayatını kaybetti

İstanbul'da önceki gün hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören düzenlendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ekim 2021 19:13
Yazdır
Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen hayatını kaybetti

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden Türk basının duayen ismi Sami Kohen (93) için Bağcılar'daki Demirören Medya Center'da anma töreni yapıldı.

Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen ve gelini Seda Kohen'in katıldığı törende, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı ile Sedat Ergin, Güneri Cıvaoğlu, Atilla Gökçe ve Şansal Büyüka'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda meslektaşı katıldı.

"RÖPORTAJLARINI MANŞETTE GÖRDÜKÇE İFTİHAR ETTİM"

Mirka Kohen (üstte), "Yaşamı boyunca çocuklarıma örnek oldu. Onun dürüstlüğü, çalışkanlığı, insanlığı ile bir sürü genç yetiştirdi. Huzur içinde yatsın. Bizi çok kolladı, biz de onu. Karşılıklı, birbirimize hep destek olduk. Çok sık seyahat ediyordu, çok yalnız kaldığım zaman oldu. Fakat döndüğünde, röportajlarını okuyunca ve gazetedeki manşetleri gördükçe iftihar ettim. Bütün üzüntüm, hüznüm geçiyordu" dedi.

"KENDİ KURALLARINDAN VAZGEÇMEMİŞ, HERKESİ KENDİ DÜSTURUNDA YAŞAMAYA DAVET ETTİ"

Gelini Seda Kohen (üstte) ise, "Böyle önemli bir günde eşlik ettiğiniz için, acımızı bizim kadar derin hissedip paylaştığınız için minnettarız. İkinci evinde, aynı sahnede yer almak benim için gurur. Aramızda bir espri vardı, 'İkimizde Se-Kohen'iz' diyordum. Özellikle son dönemde babamızı burada neredeyse en az bizler kadar iyi tanıdığınızı fark ettik. Birkaç küçük ilavemiz olacak. Bazı şeylere hazır olunmamış, başına geleceğini bilirmiş ama asla hazırlık yapılmamış. Biz de şu an o durumdayız. Derin hüzün yaşarken, bir yandan silkelenip 'bizi asla böyle görmek istemezdi' deyip toparlanıyoruz. O varmış gibi yaşamı deneyimlemeye çalışıyoruz. İki gündür susmayan telefonlar, e-mailler, mesajlar, sosyal medya paylaşımları bize gösterdi ki babamız 93 yılda yaşamının tecrübesini herkes paylaşır olmuş. Sami Kohen kurallarından asla vazgeçmemiş, yılmadan herkesi kendi düsturunda yaşamaya davet etmiştir" diye konuştu.

"KENDİ BİLDİKLERİNİ AKTARMAYA ÇALIŞTIĞI BİR ÖMÜR GEÇİRDİ"

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı da, "Sami ağabey sadece 70 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan biri değil. Birçok temel özelliği var kendisinin bizi buralara getiren ve arkasından hüzünlenerek ifade edebileceğimiz kimi duygular bıraktı. Onlardan bir tanesi kendisini ortaya çıkarmak için değil mesleği o olduğu için haberin peşinde koşması. Kimileri parıltılar içinde iş yapıyor kimileri işlerinin sonunda parıltı elde ediyor. Sami ağabey ustaydı. Bu derin bir mütevazılık gerektirir. Bildiğinizi yavaş yavaş etrafınıza aktarabilmeli, hoşgörülü olmalı, etrafınızdakileri de seviyor olmalısınız. Zaman zaman kızdığı da olmuştur. Ama hep kendisinden ve kendi bildiklerinden aktaramaya çalıştığı bir ömrü oldu. Sami Kohen bir insanın bir gazetecinin nasıl olması gerektiğini de gösterdi. Kalıcı işlerin de mümkün olduğunu gösterdi bize. Bugün de bunun sonrasında da bizimle olacak" dedi.

"MESLEKİ AHLAKIYLA GAZETECİLİKTE ROL MODEL OLDU"

Gazeteci Sedat Ergin ise, "Türkiye'de dış habercilik ağında öncü bir isim. Onunla birlikte dış haberler sayfaları hazırlanması, dış haberler servisinin kurulması hep onun öncülüğünde oldu. Gazetecilikte etik ölçülerin, güvenin, objektivitenin yerleştirilmesi açısından Abdi İpekçi ile birlikte çok önemli bir rol oynadı. Gazeteciliği bir tarafa bırakırsak, insani yönüyle eşsiz bir insandı. Alçakgönüllüydü, tevazu sahibiydi, her insana değer verir ve saygıyla yaklaşırdı. Her insan saygıya değerdir. Bu Sami ağabey için çok önemliydi. Çevresine de güven duygusu yayardı. Bu herkesin yapabildiği bir şey değildir. Çalışkanlık, iş disiplini, mesleki ahlakıyla da gazetecilikte hep rol model olmuştu. 'Ben her şeyi bilirim' gazetecilerinden değildir. Bütün kıdemine rağmen, stajyer muhabir heyecanıyla soru sorardı. Tüm bu yönleriyle bundan sonraki gazetecilere de her zaman yol göstermeye devam edecektir" diye konuştu.

"HEM TÜRKİYE'DE HEM DE DÜNYADA REFERANS OLDU"

Güneri Cıvaoğlu da, "Benim Sami Kohen ile dostluğum 40 yıla yakın. Birçok haber dizisinde beraber çalıştık. Ortak dostlarımız var. 'Her başarılı erkeğin arkasında çok değerli bir hanım vardır' ünlü bir sözdür. Kohen'in eşi Mirka Hanım da başarısının arkasında çok önemli bir varlık ve etkendir. Son zamanlarda, Sami Kohen büyüteçle okuyormuş. Bu nedenle eşinden okumak ve yazmak adına yardım alıyormuş. En son dikkatimi çeken husus, Sami Bey işine son derece tutkuyla bağlı olan örnek insanlardan biriydi. O kadar fikri takip sahibiydi ki çok dostu vardı. Kendisinin dünyadan da çok dostu var. Bir bilgiyi doğrulamak için yurt dışından aradığı kişilerle görüştü. Onlardan aldığı bilgiyi teyit etmek için bir kişiyi daha arardı. Uluslararası basında, referans gazeteler vardı. Sami Kohen de yabancı basında referans gösterilen bir gazeteciydi. Bu çok önemli özelliklerinden biriydi. Hem Türkiye'de hem de dünyada referans olup güven sağlamak çok değerli. Kohen, tek başına bir karıncaydı. Çalışarak büyük bir kurum inşa etti. Dış Politika gazeteciliğini her gazete, sonra televizyonlar için olmazsa olmaz bir dal haline getirmekte ilk tohumu o attı"

"BİNADA KİMSE ONU CEKETİYLE GÖRMEDİ"

Şansal Büyüka ise, "Cağaloğlu'ndaki meşhur binaya girer girmez yaptığı ilk şey ceketini çıkarmaktı. Sami ağabeyi kimse binada ceketle görmedi. Bütün gün kollarını sıvayı, haber yazardı. Arı gibi çalışkandı. Sami ağabey o kadar çok eser bıraktı ki unutulması ve ölmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Sami Kohen yarın saat 13:30'da Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

#Milliyet Gazetesi# Sami Kohen
Antika tutkunu kebapçı müşterilerine nostalji yaşatıyor
Antika tutkunu kebapçı müşterilerine nostalji yaşatıyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Korona tedavisi sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi
Korona tedavisi sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi
Müzisyen Durul Gence yaşamını yitirdi
Müzisyen Durul Gence yaşamını yitirdi
Aşı yaptırmayan hamile kadın, bebeğini göremeden virüse yenik düştü
Aşı yaptırmayan hamile kadın, bebeğini göremeden virüse yenik düştü
Özdemir Bayraktar'ın adı Trabzon'daki bilim merkezinde yaşatılacak
Özdemir Bayraktar'ın adı Trabzon'daki bilim merkezinde yaşatılacak

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Elde etmesi zahmetli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor. Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.