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Topkapı Sarayı envanterindeki silahlar restore ediliyor

Topkapı Sarayı Müzesi'nin silah koleksiyonlarında yer alan eserler, restorasyon ihtiyacı olduğunda Kompozit Eserler Atölyesi'nde restore ediliyor. Silah deposu envanterinde bulunan 500 yıllık eşsiz 'zülfikar' şeklindeki kılıç da restore edilenler arasında bulunuyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ekim 2021 19:16
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Topkapı Sarayı envanterindeki silahlar restore ediliyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı Müzesi envanterinde bulundurduğu tarihi eserlerle dünyanın sayılı silah koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Müzede bulunan mukaddes eserler ile silah deposunda yer alan çeşitli kılıç, kalkan ve zırhlar tarihe yenik düşmemesi için restore ediliyor. Milli Saraylar Kompozit Eserler Atölyesi, tarihi eserlerin restorasyonunda hayati görevler üsteniyor. Kompozit Eserler Atölyesi, bugünlerde 16'ıncı yüzyılın sonu ile 17'inci yüzyılın başlarına tarihlenen 'zülfikar' şeklindeki kılıcı restore ediyor. Zülfikar kılıçları içinde şekliyle eşsiz bir yere sahip olan kılıcın üstünde oluşan korozyonlar ince bir işçilikle restore ediliyor. Diğer restore edilen eserler içinde 18'inci yüzyıla ait bir şehzade kılıç ile 16'ıncı yüzyıla ait tombak kalkan ile zırh. Restorasyonu tamamlanan eserler, Silahlar Koleksiyonu'ndaki yerlerine geri konulacağı öğrenildi.

"RESTORASYON İHTİYACI OLDUĞUNDA ATÖLYEYE GETİRİLİP, RESTORASYON YAPILMAKTADIR"

Topkapı Sarayı Silah Koleksiyonu sorumlusu Ayşe Merdanoğlu, "Milli Saraylar Silah Koleksiyonu'na ait eserler çağdaş müzecilik anlayışıyla depolanıp restorasyon aşamasına getirilmektedir. Buradaki eserlerde tekrar sergilenmek üzere, kompozit atölyeye nakil olmuştur.

Bu eserlerden ilki 16'ıncı yüzyıla tarihlendirilen yıldırım şeklindeki kılıçtır. Onun yanında yine tombak tekniğiyle yapılmış Osmanlı'ya özgü kalkan ve zırh göğüslük vardır. Bunlar da 16'ıncı yüzyıla tarihlenmektedir. Zülfikar şeklinde bir kılıç mevcuttur. Eserlerin rutin bir bakımı vardır. Restorasyon ihtiyacı olduğunda atölyeye getirilip, restorasyon yapılmaktadır" dedi.

"BOZULMALARI DURDURUP DAHA FAZLA İLERLEMESİNİ DURDURUYORUZ"

Tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştiren Restoratör Onur Recep Er, "Kompozit Eserler Atölyesi'nde Topkapı Saraylar Daire Başkanlığı'na kayıtlı eserlerin restorasyonunu yapmaktayız. Burada kılıçlar ve kalkan var.

Ayrıca buraya Mukaddes Emanetler Dairesi'nden de eserler geliyor. Burada onların restorasyonunu yapıyoruz. Eserler, bazı etkenlerden dolayı bozulmalar oluşuyor. Biz de bozulmaları durdurup daha fazla ilerlemesi engellemek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"AYNI DOKTOR VE HASTA İLİŞKİSİNDEKİ GİBİ HASSAS OLMAK ZORUNDASINIZ"

Er, iki çeşit restorasyon yöntemi olduğunu belirterek, "Mekanik ve kimyasal uygulamalar yapıyoruz. Eserin üstünde ki bozulma hangi yöntemi kullanacağımızı belirliyor. Üstünde toz sabitlenmesi varsa, kimyasal yöntemlerle çözüyoruz. Yüzeyi korozyon kapsadıysa ya da oksitlenmişse bisturi yardımıyla temizliyoruz. Bir eserde çalışırken, aynı doktor ve hasta ilişkisindeki gibi hassas olmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

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