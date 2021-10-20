Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı

Milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Urartular, Abbasiler, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi Harput Kalesi'nde çalışmaların tamamlandığı zindan, kürsübaşı alanı ve Urartu kutsal alanı da ziyaretçilere açıldı. Açılışa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve kazı ekibi katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ziyarete açılan alanları gezerek Prof. Dr. Aytaç'tan bilgi aldı.

KALE ZİYARETCİYERE AÇILDI

Kaza başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, yaptığı konuşmada, "Harput'un fethinin 936'ncı yıl dönümünde son yapılan restorasyon çalışmaları ile beraber bu yıl dönümüne atıfta bulunacak şekilde Harput Kalesi içerisinde bazı alanları ziyaretçilere açtık. Şimdiye kadar yaklaşık 7500 metrekarelik alanın arkeoloji çalışmaları tamamlandı. Bunun yanında içinde bulunduğumuz orta mahallenin restorasyon projesi bitti. Ayrıca biraz sonra göreceğiniz zindan aslında su sarnıcı ve Belek Gazi'nin Haçlı konutunu zindana attığı bölümün restorasyon projesi devam ederken, kendi ekibimizle ziyarete açacak duruma getirdik. Özellikle daha önce bilinen Urartu döneminin kutsal alanı kalenin güney batı alanındaki basamaklar bu yıl temizlendi ve ziyarete açılır hale geldi. Türkiye'de doğal kayalara oyulmuş en büyük kutsal alan olduğu anlaşıldı. Kürsübaşı mekanları kazılarda çıkmıştı, onların ince restorasyonları tamamlandı ve onların da şimdilik düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı. 2021 yılında bir taraftan konservasyon diğer taraftan kazı ve projeler devam etti ve sonuç olarak da bunlar gittikçe kamuoyuyla paylaşıldı, yayınlar yapılıyor, kitaplar hazırlandı ve sonuç olarak da bütün bunlar artık turizme kazandırma noktasına geldi. UNESCO yedek listesindeki Harput'un ana listeye girmesi için çok fazla değeri olduğu her sene yapılan araştırma ve kazılarda daha fazla anlaşılabiliyor."

'ORTAYA ÇIKARILAN ESERLERDEN ETKİLENDİM'

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise, "Bu kazılarda da ortaya çıkan eserlerden de son derece etkilendim, memnun oldum. Hasbelkader biraz tarihle meşgul olmuş birisi olarak söylüyorum. Buraları kazdıkça, buralardan unutulmuş pek çok bilgi, manevi manada hazine çıkacak. Bir an önce Harput'un hedeflediğimiz ziyaretçi potansiyeline ulaşması için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor, anlayabildiğim bu. Artık vakit kaybetmeye tahammülü olmayan bir noktadayız" dedi.