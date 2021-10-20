Meslek lisesinden, mezunlarına kimya sektöründe iş garantisi

Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
LPG'ye bu gece zam geliyor
LPG'ye bu gece zam geliyor
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Ana sayfaHaberler Eğitim

Meslek lisesinden, mezunlarına kimya sektöründe iş garantisi

Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018'de açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13 laboratuvarıyla eğitim verdiği öğrencilerine kimya sektöründe iş garantisi veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 19:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018'de açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 13 laboratuvarıyla eğitim verdiği öğrencilerine kimya sektöründe iş garantisi veriyor.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatında ön sıralarda yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şehrin 9 aylık ihracatında kimya sektörü 3 milyar 145 milyon 119 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Kimya alanında üretim yapan firmaların bulunduğu GEBKİM OSB Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018 yılında Dilovası ilçesinde GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi faaliyete geçirildi.

Lise, 8 kimya, 4 endüstriyel otomasyon, 1 de bilgisayar laboratuvarı, üretim tesisi ve bu tesise bağlı kalite kontrol birimi, atölyesi, konferans salonu, 10 bin kitap kapasiteli kütüphanesi, yemekhanesi, dans ve resim atölyesi, İngilizce eğitim için özel olarak tasarlanmış "İngilizce sokağı" ve ilçe dışından gelenlere ücretsiz servis, yemek ve kıyafet desteği gibi olanakları öğrencilerine sunuyor.

Ar-Ge merkezi ilan edilen ve 1180 metrekarelik alanda pilot üretim tesisi kurulan okulda öğrencilerce son 1 ayda 150 ton temizlik malzemesi üretildi.

GEBKİM, Erasmus akreditasyon anlaşması yaparak öğrencilerin yurt dışında staj yapmasına da olanak sağlıyor.

Sanayiciler, liseye destek vermeye devam ederken, mezunlara iş alımlarında öncelik sağlanacak. Sanayiciler, lisenin kimya altyapısı olan nitelikli ve teknolojiyle entegre şekilde eğitim gören öğrencilerin mezuniyetini "sabırsızlıkla" bekliyor.

"Yetişmiş personele ihtiyaç var"

GEBKİM OSB ve GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, AA muhabirine, Kocaeli'de ve yakın coğrafyada kimya sanayinde faaliyet gösteren şirketler bulunduğunu belirterek, okulda laboratuvarlar kurarak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere ücretsiz servis, yemek ve kıyafet desteği verdiklerini ifade eden Aracı, GEBKİM OSB'de bulunan sanayicilerin bu işe sarıldığını vurguladı.

Aracı, GEBKİM OSB'de bulunan sanayicilerin hem staj hem de sektörel gezi gibi faaliyetleri yaparak öğrencilerin sanayiye alışmasına katkı sağladığını dile getirerek, "Okulda aşılama çalışmasına katkı için kampanya başlattık. Aşı olan öğrencilerimize eğitimlerini kolaylaştıracak birtakım araçları hediye edeceğiz. Kimya sanayisi Türkiye'de gelişiyor. OSB'mize yeni yatırımlar var. Yurt dışından ciddi bir ilgi var. Bunların içerisinde Rusya, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan. Bu projeleri biz bu arkadaşlarımızla yapacağız çünkü elinizde ara eleman yoksa bu projeleri devreye alacak insan sıkıntısı yaparsınız. Elimizdeki know how'ları da aktarabilmemiz için bu kültürde yetişmiş personele ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"Üyelerimiz, o çocuklarımızı kendi işletmelerinde görmek istiyor"

GEBKİM OSB'de Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kuruluşuna başladıklarını aktaran Aracı, okuldaki öğrencilerin bu merkezde hem staj zamanı hem de yaz aylarında çalışmasını amaçladıklarını bildirdi.

KAPAT [X]

"Burada eğitim gören arkadaşlarımızı, okulu bitirdikten sonra mutlaka GEBKİM ailesi içinde veya kimya sanayisinde onları en iyi yerlere yerleştireceğiz." diyen Aracı, sektörde çalışan ara elemanların yaklaşık yüzde 70'inin meslek liselerinin kimya bölümü mezunu olmadığını söyledi.

Ara eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Aracı, şöyle konuştu:

"Ana kimyasallara girmemiz gerektiğini Kovid-19 döneminde gördük. GEBKİM olarak Türkiye'de üretilmeyen bazı alanlara veya az üretilen ürünleri üretmek istiyoruz. O yüzden okulu bitiren arkadaşlarımızın üniversite mezunundan daha iyi şartlarla iş bulabileceği yerler olacağına inanıyorum. Ben şahsım adına bu okuldan mezun olanlar için sabırsızlanıyorum. Okulu devraldığımız zaman okuyanlar vardı. Biz 2. mezunları bekliyoruz. O mezunlar bizimle başlamış arkadaşlar olacak. 2 yıl içinde bunun meyvelerini almaya başlayacağız. Ben öncelikle sabırla bekliyorum, vakıf üyesi arkadaşlarımız okulla ilgili mesai harcıyor. Üyelerimiz, o çocuklarımızı kendi işletmelerinde görmek istiyor."

"Sektöre uygun ara eleman yetiştirmek adına pilot üretim tesisinde alanlar oluşturduk"

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Çelik de kimya sektörünün istihdam ihtiyacını karşılamak için öğrenciler yetiştirdiklerini, bu gayretle çalıştıklarını söyledi.

Okulun dönüşümünde yaklaşık 15 milyon lira harcandığını ifade eden Çelik, firmalarla yaptıkları protokollerle sektöre uygun ara eleman yetiştirmek adına pilot üretim tesisinde ayrı alanlar oluşturduklarını kaydetti.

Çelik, kimya sektöründe ara eleman ihtiyacını anlamak üzere firma ve okullar üzerinde araştırmalar yaptıklarını dile getirerek, öğretmenlerin fabrikalarla prosesin nasıl işlediğini öğrendiğini bildirdi.

Daha sonra bu öğrenilenleri öğrencilere aktardıklarını anlatan Çelik, "Sektör büyüyor ve büyümeye devam edecek. Kimya sektörü hem dünyada hem de Türkiye'de güçleniyor. Buna bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Ana amaç, istihdam odaklı yani öğrencilerin bu işletmelerde istihdam edilmesi. Bunun yanında sektörün ihtiyacını karşılayacak öğrenci yetiştiriyoruz. Onlar da bunu bizden net şekilde talep ediyor. Üniversite okuyacak öğrencilerin de bu alanda ilerlemesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#GEBKİM# Anadolu Lisesi#
'Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 418 milyon 591 bin liraya ulaştı'
'Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 418 milyon 591 bin liraya ulaştı'
YKS'de kitap okuyan kazanacak
YKS'de kitap okuyan kazanacak
Erasmus'a gönderilen öğrencilerin hibe paraları yatmadı... Parasız kaldılar
Erasmus'a gönderilen öğrencilerin hibe paraları yatmadı... Parasız kaldılar
Yıllık 5 milyon lira ciro yapan okulun mezunları işsiz kalmıyor
Yıllık 5 milyon lira ciro yapan okulun mezunları işsiz kalmıyor
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Çiftlik gibi okul bahçesi
Çiftlik gibi okul bahçesi

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Elde etmesi zahmetli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor. Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.