Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Milli Eğitim Bakanlığı; Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmedi gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısında, bu kapsamdaki ek ders ücreti farklarından geriye dönük olarak yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş istenmesi gerektiği belirtildi.