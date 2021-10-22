Gebeliğe bağlı olarak idari izinli sayılanlara ek ders ücreti ödenir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan sürelerde idari izinli sayılanlara ek ders ücreti ödenemeyeceğini belirtti.
Eklenme : 22 Ekim 2021 00:02
Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesine atıfta bulunarak, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan sürelerde idari izinli sayılanların, bu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmaması gerektiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığının 3 Mayıs 2021 tarihli görüş yazısı şu şekilde.