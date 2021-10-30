Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Ekim 2021 14:00
Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz izinde bulunan sözleşmeli ve kadrolu personelin yaz tatilinde, ücretsiz izinlerinin sonunda göreve başlayabilmek için şahsen başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.
Ücretsiz izinde bulunan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ücretsiz izinlerinin bitiminde yaz tatili gerekçesi ile il dışından kendileri şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısı şu şekilde