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Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı etkisiyle araçlar elde kaldı. Oto galeriler araçları koyacak yer bulamıyor. Kapasitelerini dolduran galeriler ayda 5 araç satamıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 21:55
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Pandemi dönemiyle beraber başlayan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle oto galerilerdeki araçlar elde kalıyor. Fazlasıyla araç satın aldıklarını ve kotalarının dolduğunu söyleyen galericiler, müşteri bulamadıklarını belirtiyor.

"Satarken çok zorlanıyoruz"

Araç alım-satımı yapan Ümit Kayıtbey, ikinci el araç satmak için müşteri bulamadığını söyleyerek, "İkinci elde ufak bir hareketlilik var. Araba alırken biz alıyoruz fakat vatandaşa satarken çok zorlanıyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 5 gibi bir artış var. Bahara doğru bu artışın yüzde 10 gibi seviyelere yükseleceğini düşünüyorum. Aslında araba satın almayı düşünen vatandaşlarımız var fakat ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş devam ettiği için satın alan insan yok. Yurt dışından ülkemize 0 araç girmiyor bu da ikinci el otomobil fiyatlarını yüksek tutuyor. Koronavirüs tamamen biterse piyasanın biraz daha düzeleceğini, dengeleneceğini ve fiyatların düşeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

"Araç bolluğu var fakat istediğimiz satışlara ulaşamıyoruz"

Pandemi öncesi günde en az 1 araç sattığını belirten Kayıtbey, "Araçlarımızı galerimizde doldurduk, araç bolluğu var fakat istediğimiz satışlara ulaşamıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor. Eğer 0 araçlarda üretim artarsa ikinci ellerdeki fiyatlar düşebilir. Üretim artmaz ise fiyatlar daha da yükselir. Pandemi öncesi ayda 30 araç sattığım oluyordu. Şuanda ayda 5 tane araç satıyorum. O zamanlar hedefim günde 1 araç satmaktı şu anda ayda 4-5 tane satmak. Ayda 10 araç satarsam seviniyorum.

"Otomobil kotamız dolu ama talep yok"

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın devam edeceğini ve araç alım kotalarının dolmasına rağmen müşteri bulamadığını belirten Cem Ödül, "İkinci el piyasasında fiyatlar çok yükselmiş durumda malum dünyada oluşan salgın hastalık yüzünden araç fiyatları bir türlü inmek bilmiyor. Avrupa, Amerika ve diğer kıtalardaki araç üretimlerinin yüzde 70'i bittiği için fabrikalar yüzde 30 üretim yapıyor ve buna göre diğer ülkelere araç yolluyor. Bu yüzden her ülkenin iç piyasasında ikinci el otomobil fiyatları yüzde 60 veya yüzde 100 yükselmiş durumda. Pandemi tamamen bitse bile ithalat başlasa da bir piyasa oluştuktan sonra fiyatların bir daha kolay kolay düşeceğini sanmıyorum. Galerimizde araba fazlasıyla var kotamızı doldurmuş durumdayız fakat iş arabayı satmaya geldiğinde müşteri bulmakta çok zorlanıyoruz. İkinci el araç var fakat alıcı yok" şeklinde konuştu.

#İkinci el otomobil# fiyat artışı
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