'İslam karşıtlığına karşı mücadelede öncülük ediyoruz'

Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
LPG'ye bu gece zam geliyor
LPG'ye bu gece zam geliyor
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler

'İslam karşıtlığına karşı mücadelede öncülük ediyoruz'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi raporlarının İslam karşıtlığının küresel ölçekte yaygın bir tehdit haline geldiğini teyit ettiğini belirterek, "Avrupa Konseyi, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) ve BM bünyesinde İslam karşıtlığı ve diğer her türlü ayrımcılığa karşı mücadelede öncülük ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 22:35
Yazdır
'İslam karşıtlığına karşı mücadelede öncülük ediyoruz'

Kıran, TRT World Forum 2021'in çevrim içi düzenlenen "Irkçılık, Kültür Savaşları ve Küresel Siyasetin Kutuplaşması" oturumuna katıldı.

"Coğrafyamızda ve ötesinde yükselen kutuplaşmayı endişeyle gözlemliyoruz. Son on yılda 'ek dünya' idealinden, daha içe dönük bir dünyaya geçiş olduğunu görüyoruz. Küreselleşmeye yönelik iyimser bakış açıları, kutuplaşan kamuoyu tarafından etkisizleştiriliyor." diyen, Kıran bunun yeni bir kutuplaşma çağı olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Bu yeni dönemin aşırı eşitsizlikler üzerine inşa edildiğini, ekonomik eşitsizlikler, doğal kaynaklar için rekabet ve çevresel zorluklardan beslendiğini kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, şunları kaydetti:

"Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) salgını bu durumu daha kötü bir hale getirdi. Örneğin, BM'nin 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirme hedefi sekteye uğradı. Geçen yıl, yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı otuz yıldan beri ilk kez arttı. Bugün, dünya nüfusunun en zengin yüzde 1'inin geliri, en fakir yüzde 50'sinin gelirinden 140 kat daha fazla. Artan ekonomik eşitsizliğin sosyal uyum üzerinde olumsuz etkileri var. Sonuç olarak, etnik köken, din, kültür, milliyete dayalı ayrımlar toplumda bölünme yaratmak için kullanılıyor. Kutuplaşma kendini farklı şekillerde gösteriyor. İç siyasi çıkmazlara daha sık tanık oluyoruz. Devlet kurumları giderek zayıflıyor. Uluslararası kuruluşlar, yapısal yetersizliklerinin de etkisiyle kutuplaşan kamuoylarının kurbanı oluyor."

Kıran, son 5 yılda veto edilen Güvenlik Konseyi kararlarının sayısının önceki 5 yıla göre iki kat arttığına, Suriye, Afganistan, Libya, Yemen ve Filistin'de uluslararası toplumun adım atamamasının acılara ve kitlesel göçe neden olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu güç boşluğu, terör örgütleri ve aşırılık yanlıları gibi kötü niyetli gruplara daha fazla alan oluşturuyor. Kutuplaşmayı besleyerek daha fazla insan çekmeye çalışıyorlar. Batı'daki bazı radikal sağ gruplar da bu durumdan faydalanıyor."

Popülist politikacılar ve medyanın, bu gruplara olanak sağladığını, isteyerek veya istemeyerek, ayrımcılığı ve ırkçılığı körüklediklerine işaret eden Kıran, şunları söyledi:

"ABD ve Avrupa'da bu yönde alarm verici gelişmelere şahit oluyoruz. Ne yazık ki ifade özgürlüğünü savunanların başkalarına karşı bu özgürlüğü kolaylıkla kısıtlayabildiğini görüyoruz. İslam karşıtlığı, günümüzde ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının en yaygın tezahürlerinden biri. BM ve Avrupa Konseyi raporları, İslam karşıtlığının küresel ölçekte yaygın bir tehdit haline geldiğini teyit ediyor. İslam karşıtlığı bir süredir yükselişte, özellikle Avrupa'da. Kuran-ı Kerim'i yakmak, yırtıp atmak, basın özgürlüğü adı altında Peygamberimize hakaret eden karikatürler çizmek değerlerimize yönelik saldırılardan sadece bir kaçı."

Kıran, Avrupa ve ABD'de ırkçı ve İslam karşıtı saldırıların son beş yılda iki buçuk kat arttığını, bu saldırılarda ölenlerin sayısının yedi kat arttığına dikkati çekerek, ırkçılık, popülizm ve İslam karşıtlığının, Müslümanların Avrupa'ya entegrasyonunun önündeki başlıca engeller haline geldiğini dile getirdi.

Aşırı sağcıların, Avrupa'daki Müslümanları ekonomik sorunlardan, düzensiz göçten, aşırıcılıktan ve terörden sorumlu tuttuğuna dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"Aksine, bu sorunların mağduru Müslümanlar. İstihdam, eğitim ve sosyal hayatın birçok alanında yapılan ayrımcılık, göçmen topluluklarında içe kapanma eğilimini tetikliyor. Sonunda daha parçalanmış, daha kutuplaşmış bir toplumla karşılaşıyoruz."

- "Müslüman karşıtı söylem, Avrupa'nın İslam dünyası ile ilişkilerine zarar veriyor"

"Müslüman karşıtı söylem, Avrupa algısına ve Avrupa'nın Müslüman dünya ile ilişkilerine zarar veriyor. Ancak, Avrupa'da İslam karşıtlığını ve yabancı düşmanlığını dar görüşlü siyasi çıkarlar adına kurumsallaştırma çabaları devam ediyor."

Batılı ülkelerin kendi Müslüman vatandaşlarını kanunla kontrol edilecek bir topluluk olarak sınıflandırdığını, Müslümanlara yapay bir İslam anlayışı empoze etmeye çalıştıklarını, eğitim, ibadet ve başörtüsü yasaklarına ilişkin kanunlarla İslam karşıtı uygulamalar yürüttüklerini anlattı.

KAPAT [X]

Kıran, Türkiye'nin İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadelesinin, yurt dışındaki 6,5 milyon vatandaşına doğrudan yansımaları olduğunu belirterek, "Bu nedenle girişimlerimiz, bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun yönetiminde Bakanlığımız çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da konunun uluslararası gündemde öncelikli olarak kalmasına önem veriyor. Avrupa Konseyi, AGİT, İİT ve BM bünyesinde İslam karşıtlığı ve diğer her türlü ayrımcılığa karşı mücadelede öncülük ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Kutuplaşma ve ayrımcılığı körükleyen tehditler göz ardı edilemez

Kıran, Kutuplaşmayı ve ayrımcılığı körükleyen tehditlerin artık göz ardı edilemeyeceğini, bu tehditlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde acil eylem gerektirdiğini vurgulayarak, "Temel nedenleri ele almamız, mağdurları desteklememiz, vakaları belgelememiz ve raporlamamız gerekiyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak İslam karşıtlığı vakalarını izliyoruz ve bir rapor hazırlıyoruz. Bizim sorumluluğumuz, sadece küresel bir sorun olan ırkçılıkla mücadele etmek değil, aynı zamanda gördüğümüz her yerde ayrımcılığa karşı durmaktır." dedi.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı toplumsal kutuplaşma riskini artıran bir döngü yarattığını, diyalog, karşılıklı saygı ve anlayışın farklılıkları aşmanın anahtarı olduğunun her zaman aklımızda tutulması gerektiğini aktaran Kıran, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu gösterdi. Aşıların, insani yardımların veya düzensiz göçün kimileri tarafından silah gibi kullanıldığı bir dönemde, girişimci ve insani dış politikamızı uygulamaya devam edeceğiz."

#İslam karşıtlığı# Yavuz Selim Kıran
'Casusluk' iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
'Casusluk' iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı
Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak
İktisat tarihine ışık tutacak 'Hazine Müzesi' yarın Başkentte açılıyor
İktisat tarihine ışık tutacak 'Hazine Müzesi' yarın Başkentte açılıyor
3 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
3 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Elde etmesi zahmetli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor. Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.