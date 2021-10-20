Öğretmeninin aşıladığı kitap aşkı, sahafçı yaptı

Bingöl'de ortaokulda öğrenimini devam ettirirken Türkçe öğretmeninin yönlendirmesiyle kitaplara yoğunlaşan 48 yaşındaki Abdülbari Karabeyeser, sahaf açmayı hedefledi. 1997 yılında Kırşehir'de sahafını açan Karabeyeser, 24 yıldır hem kitap okumaya devam ediyor hem e gençleri okumaya teşvik ediyor.

Okuma sevgisinin ortaokul yıllarında başladığını anlatan Karabeyeser, "O dönemki Türkçe öğretmenim Kırşehirli bir öğretmendi. Bizlere kitap okuma aşkı ve sevgisini aşıladı. Hocamızın gösterdiği çaba sonrası ben kitap okumadan yattığım bir günü hatırlamıyorum. Kitap okumak bende bir aşka dönüştü" diye konuştu.

Kitap okumanın kendisini bağımlı yaptığını anlatan Abdülbari Karabeyeser, "Benim ortaokul dönemlerimde terör zirve dönemlerini yaşıyordu. Türkçe öğretmenim sayesinde okuma yazma alışkanlığı kazandıktan sonra kendimi kitaplara yönelttim. Kitaplar sayesinde ise terör yapılaşmalarından uzak kaldım. Benim akranlarımın bir çoğu ise terör yapılanmaları içerisinde yer aldı. Kitaplardan uzak kalan kişiler terör yolunu seçerek vatan ve milletlerine karşı cephe aldılar. Ben ise kitaba olan sevgimden dolayı vatan tarafını tercih ettim. Tercihimi yaptığım günden bu yana kitaplar beni yanlış yol ve düşüncelerden korudu. Bizler bu noktaya çok dikkat etmek zorundayız. Okuyan gündüz gibi okumayan ise gece gibidir. Dükkanımda ve dışarıda sürekli okuyorum. Dükkanımda dahi bazı günlerde en az bir kitap bitiriyorum. Evimin kütüphanesine de nitelikli kitaplar koyuyorum. Okumadığım kitaplar ise asla kütüphanemde yer almıyor" şeklinde konuştu.