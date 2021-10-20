Prof. Dr. Aydın'dan gençlere uzun Covid uyarısı

Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
LPG'ye bu gece zam geliyor
LPG'ye bu gece zam geliyor
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Prof. Dr. Aydın'dan gençlere uzun Covid uyarısı

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu belirterek gençlere çok önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ekim 2021 23:31
Yazdır
Prof. Dr. Aydın'dan gençlere uzun Covid uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın, 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu belirterek, "Doğal olarak 'aşısızların pandemisi' konumuna geldik. Günlük olarak 30 bin vaka görüyorsak bunun belki en fazla bini aşılı ya da aşıları eksik olanlardan geri kalan 29 bini aşısız. Özellikle genç grupların 1,5 yıldır yaşam alanları kapalıydı. Kafeler ve restoranların kapalı olduğu dönemlerde salgında çok fazla sayı oluşturmuyordu; ama şimdi her yer açık. Doğal olarak bir de özlemin getirdiği buluşmalarda maskenin indirilmesi gibi nedenlerle 'gençlerin hastalığı' konumuna geldi" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ MUTLAKA AŞILANMALI"

Gençlerin 'Ben gencim, dinamiğim, hastalığı atlatırım' diye düşündüğüne dikkat çeken Aydın, "Hastalığı atlatırsınız ama 'uzun Covid' dediğimiz bir tablo var; 2-3 sene sonra akciğerdeki performans düşüklükleri gibi geri kalan hayatınızı hastalıklar silsilesi ile geçirme riskine sahipsiniz. Öyleyse aşıyla hiç hasta olmamak en doğrusu. Hem büyüklerinize hem topluma hem de kendi sağlığınıza olan sorumluluğunuz gereği üniversite gençliğinin mutlaka aşılanması lazım. Aşı konusundaki direnen gençlerimizin şöyle bir cümleleri var; 'Vücut bütünlüğüme dokunulmasına müsaade etmem, anayasal haktır'. Evet her şey senin hakkın buna saygı duyuyoruz ama on binlerce öğrencinin geldiği o üniversite kampüsü, amfilerde de ona karşı sorumluluğun var. Bilimin ortaya koyduğu, 6,5 milyarın üzerinde doz aşı yapıldığı bir dünyada kendilerinin de bu aşı sürecine uyup sosyolojik çatışmalarda yer almamalarını dilerim" dedi.

"KISITLAMA GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Prof. Dr. Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Artık kısıtlama yok çünkü aşı var' sözlerini anımsatarak, "Bu cümle çok kıymetli bir cümle çünkü aşı var. Aşının şu anda ulaşılabilir olduğu her yerde aşıya ulaşabiliyorsunuz ve yaptırabiliyorsunuz. Bu aşıya uyarak kısıtlamaları kendimiz yönetebiliriz. Türkiye'de önümüzdeki bir zaman dilimi içerisinde kısıtlama beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Vaka sayıları şu anda 28-30 binlerde, yatan hasta ve yoğun bakım yoğunluğu açısından baktığımız zaman orada şu anda sistemin tıkanmasına ait belirti ve bulgu yok. Sistem kendini yönetiyor. Böyle devam ettiği sürece de Türkiye'nin güçlü sağlık altyapı sistemi bu sayılarda bir açık vermeden devam eder. Böyle olunca bir kısıtlama gelmesi söz konusu değil. Kısıtlamadan daha öteye kendi kendimizi kısıtlayarak ve yönlendirerek aşı olmamız gerekiyor. Önümüzdeki günler içerisinde aşı olma oranını artırır, aşı olmayan bir 10 milyonun daha aşı olmalarını sağlayabilirsek normalleşebiliriz" diye konuştu.

"BU İMKANA OMUZ VERMEK GEREKİYOR"

Prof. Dr. Aydın, Türkiye'de şu anda 2 doz Sinovac aşısı yaptırmış olup, 3'üncü hatırlatma dozuna gelmiş önemli kitle olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"3'üncü hatırlatma dozuna gelmiş kesimi özellikle aşı olmaya davet ediyoruz. Hatırlatma dozu aşamanıza geldiğinizde Sağlık Bakanlığı size bir imkan sunuyor; hatırlatma dozunu isterseniz Sinovac aşısı ya da Turkovac aşısıyla tamamlayın çünkü onları karşılaştırılarak elde edilen sonuçla Turkovac acil kullanım onayı alma imkanına sahip çünkü ikisi aynı aşı. O nedenle 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve hatırlatma dozuna gelmiş olan insanlarımızı, yerli ve milli aşının 3 bin kişilik çalışma profilini dolduracak sayıya kadar Turkovac aşısını tercih etmelerini istiyoruz. Değerlendirme sürecini tamamladığımızda yerli ve milli Turkovac aşısının da acil kullanım onayı alıp arkasından üretime geçebilme imkanı var. Bu imkana omuz vermek gerekiyor. Bu imkana geçtiği zaman ne demektir? Türkiye'nin milyarlarca dolar aşı ithalatına verdiği para ülkemizde kalacak, ülkemizin bir aşısı olacak. Ben de eğer 2 doz Sinovac aşımdan sonra 3'üncü doz aşımı yaptırmış olmasaydım Turkovac aşısı yaptırıp 3 bin kişilik çalışma grubunda yer almak isterdim."

#
Öğretmeninin aşıladığı kitap aşkı, sahafçı yaptı
Öğretmeninin aşıladığı kitap aşkı, sahafçı yaptı
Yol engeline takıldılar, köylerine dönemiyorlar!
Yol engeline takıldılar, köylerine dönemiyorlar!
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü
Çobanlıkla başladığı hayvancılıkta çiftlik sahibi oldu
Çobanlıkla başladığı hayvancılıkta çiftlik sahibi oldu
Antika tutkunu kebapçı müşterilerine nostalji yaşatıyor
Antika tutkunu kebapçı müşterilerine nostalji yaşatıyor
Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen hayatını kaybetti
Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Bu yağların litre fiyatı 2 bin liradan başlıyor, gram gram satılıyor

Elde etmesi zahmetli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor. Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.