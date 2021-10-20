Toplum bağışıklığı için 30 yaş grubunun aşılanması şart!
Aşısızların büyük çoğunluğunu ise 30 yaş grubu oluşturuyor. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Demirhan, ''Toplumun yüzde 75'i çift doz aşısını yaptırdı, tek doz aşı daha fazla. Özellikle 30'lu yaş grubunda aşıda bir esneme var, isteksizlik var. O grubu da aşılayabilirsek, biz hastanelerde daha rahat olacağız'' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ekim 2021 23:47
Koronavirüste vaka sayılarını alarm vermeye devam ediyor. Aşılanmamış grup koronavirüs tehdidini oluşturan en önemli gösterge. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, ''Özellikle genç grupta bir nebze de olsa artış var. 40 yaş altındaki kişilerin ciddi şekilde aşıya rağbet etmesi lazım. Çünkü aşılılarda problem yaşamıyoruz. Toplum bağışıklığının kazanılması için 30 yaş grupların aşı olması gerekiyor'' dedi.
Aşı ile ilgili yanlış bilgilerin dolaştığını ifade eden Demirhan, spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Demirhan, ''Aşı şu an da elimizdeki en büyük silah, en büyük koruyucu faktör. Bunları yaparken de maskemizden, mesafemizden ilk günkü gibi ödün vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.