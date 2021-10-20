Toplum bağışıklığı için 30 yaş grubunun aşılanması şart!

Koronavirüste vaka sayılarını alarm vermeye devam ediyor. Aşılanmamış grup koronavirüs tehdidini oluşturan en önemli gösterge. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, ''Özellikle genç grupta bir nebze de olsa artış var. 40 yaş altındaki kişilerin ciddi şekilde aşıya rağbet etmesi lazım. Çünkü aşılılarda problem yaşamıyoruz. Toplum bağışıklığının kazanılması için 30 yaş grupların aşı olması gerekiyor'' dedi.

Aşı ile ilgili yanlış bilgilerin dolaştığını ifade eden Demirhan, spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Demirhan, ''Aşı şu an da elimizdeki en büyük silah, en büyük koruyucu faktör. Bunları yaparken de maskemizden, mesafemizden ilk günkü gibi ödün vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.