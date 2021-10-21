PTT'den yurt dışı gönderimlerine yüzde 300'e varan zam!

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre;

Geçmiş dönemlerde mektup, kartpostal, tebrik kartı ve benzeri gönderim tarifeleri için uygulanan sabit fiyat kalktı; yerine, her ülke için farklı miktarda, anlık kura göre değişen SDR birimi üzerinden fiyat belirlendi. Böylece yurt dışı gönderim ücretlerine yüzde 300'e yaklaşan oranlarda zam geldi. Örneğin 2020'de Almanya'ya 6.5 TL'ye gönderilen kayıtsız mektup artık ortalama 20 liraya gönderilebiliyor.

ZAM GİŞEDE

TÜİK, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.58 olarak açıklamıştı ancak 11 Ekim itibarıyla PTT'nin yurt içi gönderimlerine yüzde 30-40 arasında, yurt dışı gönderimlerine ise yüzde 300'e yaklaşan zam yapıldı. PTT şubelerinde henüz güncel fiyatlar ilan edilmiş değil. Vatandaşlar işlem gerçekleştirdiği sırada ise zamlı fiyatlarla karşılaşıyor.

VATANDAŞTAN ZAMMA BÜYÜK TEPKİ VAR

Zamma tepki gösteren Ahmet isimli vatandaş: "4 gün önce 36 TL'ye gönderdiğim paketi bugün 103.10 TL'ye gönderdim. Aynı paket, aynı ülkeye. Artık hiçbir şeye yetişemez olduk" dedi. Süleyman isimli vatandaş: "Japonya'ya daha önce 17 kg yüzey kargo ücreti 639 TL iken bugün 16 kg için verilen fiyat 1680 TL. Nasıl olabilir?" derken, Mehmet isimli vatandaş: "PTT Kargo bir de devletin kargosu olacak ve bizlere destek çıkacak derken dolardan ilk etkilenen kargo şirketi oldu" dedi.