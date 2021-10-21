Yerli endüstriyel GPS geliyor: Traktör tarlayı kendi sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'ndaki hedefler arasında yer alan, bölgesel konumlama sistemi geliştirilmesi konusunda Türk mühendisler önemli bir çalışmaya imza attı. ODTÜ mezunu bir grup genç girişimci, coğrafi bilgi sistemi amaçlı, santimetre hassasiyetinde konum verisi toplamayı sağlayan cihaz geliştirdi.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) destekleriyle ürünlerini geliştiren Geodo Teknoloji'nin Kurucu Ortağı Efe Kart, ürünün dünyada bir ilk olduğunu belirterek "Şu anda cihazımızı seri üretime hazırlıyoruz. Santimetre hassasiyetinde endüstriyel GPS diyebileceğimiz bir ürün. Saha çalışmaları, otonom araçlar ve yüksek hassasiyete ihtiyaç duyulan sektörler için temel bir ürün. Tarım, savunma, enerji gibi harita tabanlı işlem yapan, veri toplayan, her sektörde kullanım alanı mevcut. Hedefimiz küresel ölçekte ülkemize katma değer oluşturmak ve herkesin bildiği bir markaya dönüştürmek" diye konuştu.

VERİ YURT İÇİNDE KALACAK

Şirketin bir diğer kurucu ortağı Eniscan Bubik ise "Cumhurbaşkanı'mızın uzay programını açıkladığında üçüncü olarak saydığı şey, tam olarak bizim şu an yaptığımız şey. Halihazırda zaten geliştiriyorduk, şimdi çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

Verilerin Türkiye'deki veri tabanında kalacağına dikkat çeken Bubik "Konum dediğimiz noktada, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlerde bu verilerin yurt dışındaki işletmelerce kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir bilgimiz yok ama kullanılma ihtimali bulunuyor. Herhangi bir kritik durumda, muhtemel bir savaş durumunda bizim elektrik dağıtım envanterlerimizin yerini bilen veya daha stratejik öneme sahip bu tarz kurumların yerlerini bilen bir düşmanın doğrudan saldırısına maruz kalabiliriz. Biz şimdi bu verilerin devletimizle birlikte yapacağımız anlaşmalarla birlikte oldukça güvenli veri tabanlarında tutulması için çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

YER ALTI HARİTALARI

Yerli GPS ile su boruları, elektrik kabloları, doğalgaz boruları, telekomünikasyon kabloları gibi bütün yer altındaki varlıkların konumları dijital olarak taşınabilecek. Yer altı haritaları çıkarılarak özellikle dağıtım şirketleri için hata payı sıfıra indirilecek.

Bu alanda EPDK ile yapılan çalışmaların 2022'nin Haziran ayında tamamlanacağını dile getiren Eniscan Bubik, cihazın tarım sektöründeki kullanım alanıyla ilgili de şunları söyledi: Tarım sektöründe 'otomatik dümenleme' olarak geçen bir teknoloji var. GPS tabanlı, sizin hiçbir etkinizin veya yönlendirmenizin olmadığı bir sistem. Traktörlere bunu takıyoruz ve traktör tamamen kendi kendine tüm tarlayı en verimli şekilde işliyor. Burada yüzde 20'ye kadar bir verimlilik de sağlanıyor. Ayrıca drone'lara bu ürününün takılması ile birlikte drone'ların santimetre hassasiyetinde bir sürü halinde ya da tekil ilaçlama analiz gibi süreçlerde en doğru veriye ulaşmalarını sağlıyoruz.

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ