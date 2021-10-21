Türk bilim insanları buldu! Gargara yaparak korona testi çocuklar için devrim

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde 2 yıllık araştırma sonucu geliştirilen yöntemde sürüntü yerine Gargara ve ağız çalkalama suyu örneği alınıyor. Örnekten COVID-19 başarılı bir şekilde saptanıyor.

Sağlık Bakanlığı onayladı! Dünyada bir ilk oldu...

Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge Can'ın geliştirdikleri ve MyMagiCon adı verilen yöntemin güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan yöntem dünyada bir ilk.

Çocuklar için büyük kolaylık

Prof. Dr. Kocagöz şunları anlattı: "Bir Yemek kaşığı kadar suyla gargara yapıyoruz. Suyun, gargara ve ağız çalkalama sırasında boğazın ve ağzın tüm yüzeylerine değmesiyle, sürüntüye göre çok daha fazla virüs Test edilecek sıvıya geçiyor. Bu sıvı, örnek toplama tüpüne konuyor. İşlem 5 dakika sürüyor. Gargara yapamayacak kadar küçük yaşta çocukların sadece ağız çalkalama suyu vermeleri yeterli. Yöntemin örnek alma işlemini kolaylaştırarak COVID-19 taşıyıcılarının toplumda daha etkin saptanması ve erken izolasyonu ile salgının kontrolüne katkıda bulunacağı umudundayız.