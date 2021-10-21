Whatsapp konuşmaları ele geçirilirse, mahkeme kabul eder mi?

Pek çok çiftin aklında aynı soru var:

Acaba eşim beni aldatıyor mu?

Bu sorunun cevabını bulmak zor. Eğer bir şeylerden şüpheleniyorsanız ve bunu partnerinize açtıysanız inkar etmiş olabilir. Burada özel dedektifler ve yasal olmayan casus yazılımlar devreye giriyor.

Eşlerin en çok merak ettikleri şey, partnerlerinin WhatsApp konuşmaları. Eğer evlilik dışı ilişkileri varsa bu konuşmaları görmek istiyorlar. Her hakim WhatsApp konuşmalarını delil olarak kabul etmiyor. Etse bile bu konuşmaların nasıl ele geçirildiği çok önemli.

Her şeyi Google'a sorduğumuz gibi

'WhatsApp görüşmeleri öğrenmeyi'

de Google'a soruyoruz ve karşımıza pek çok dolandırıcı çıkıyor. Bu dolandırıcılar sadece partnerin cep telefonu numarası ile WhatsApp konuşmalarının öğrenilebildiğini söylüyor.

Casus yazılımlar ise kanuna aykırı bir şekilde WhatsApp konuşmalarını gören başka bir kişi ise sadece cep telefonu ile WhatsApp görüşmelerinin okunamayacağını, partnerin telefonuna bir yazılım yüklenmesi gerektiğini anlatıyor.

Bu dolandırıcılara karşı insanları uyaracak kadar düşünceli. Aramızda şöyle bir görüşme geçiyor:

Görüşmede gördüğünüz gibi yazılımı ücretli bağlantı ile kurabileceklerini de söylüyorlar.

Yasal olmayan yazılımı satan kişi o kadar 'düşünceli' ki "Siz olmayan bir teknolojiyi araştırıyorsunuz" diyerek uyarıda bulunuyor.

Bir yıllık WhatsApp, Facebook ve Instagram konuşmaları görme paketi için 2250 TL isteniyor.

MAHKEMELERE GÖRE FARK

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün'e göre; ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri WhatsApp konuşmalarını farklı değerlendiriyor.

Ergün, ceza yargısında, hukuka aykırı olarak toplanan delilin delil sayılmadığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Herhangi birinin telefonuna takip yazılımı yüklemek, mesajlaşmalarını ve yazışmalarını takip etmek, -eşiniz dahi olsa- netice itibariyle kişisel verilerin ihlali anlamına gelir. Bu doğrudan doğruya ihlal ve özel hayatın gizliliği olarak da değerlendiriliyor" dedi.

Ancak medeni hukuk yargısı açısından olayın aciliyeti gereği başka şekilde delil elde etme imkanı olmadığı durumda bu türlü elde edilen delillerin kabul edilmesinin söz konusu olabileceğine dikkat çeken Ergün, "Yargıtay'ın bu konudaki içtihatları tam anlamıyla yerleşik değildir. Somut olayın durumuna göre farklı kararların verilebildiğini görüyoruz. Hukuk davaları açısından aynı şekilde hukuka aykırı deliller taraflarca kullanılamıyor. Ancak bu şekilde elde edilmiş delillerden hareketle taraflardan birinin iddiayı kabulü halinde sonuç elde edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Boşanma patlaması bekleniyor!

Gündem

Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu ise sadece umuma açık alandaki görüntülerin mahkemelerce delil olarak kabul edildiği görüşünde. Boşanma davalarında sadakatsiz olan eşin eylemlerinin tespitinin imkansız hale geldiğini anlatıyor. Yetimoğlu'na göre; 'casus yazılım' satan kişiler hem suç işliyor hem de bu delillerin mahkemede kabul edilmediğini bile bile bu yazılımları yüklemeye devam ediyorlar.

TAZMİNAT HAKKI VAR

Özel dedektif S.K.'ya göre; aldatıldığını düşünen taraf eşinin umuma açık yerlerde çekilmiş fotoğraflarını 'arkadaşları' vasıtasıyla eline geçtiğini söylerse mahkeme bunu daha rahat delil olarak kabul ediyor. S.K. eşinin kendini aldattığını mahkemede ispat etmek isteyenlerin çoğunun tazminat hakkı için bu yöntemi izlediğini anlatıyor.

İnternet üzerinden WhatsApp görme paketleri satan bir yazılımcı ile pazarlık yaptık. Bu paketleri 4.500 TL'ye satabileceğini söyledi, satıcı eğer aldattığı düşünülen eş şikayetçi olmazsa mahkemenin delilleri kabul ettiğini aktardı. Korsan yazılım yükleyen kişi şu ifadeleri kullandı: "Yasal değil ama. WhatsApp aramaları ve mesajları görmek 1500 TL, Instagram ile birlikte 2 bin 500 TL. Telefonu konumla takip etme, telefondaki tüm uygulamalarla birlikte 4 bin 500 TL. Eşinizin telefonu gerekmiyor, sadece numarası yeterli. Program üzerinden görüyoruz. Demo hazırlıyoruz. Bir de karşı tarafın Android veya iOS mi belirtmeniz gerekiyor."

Cihat Aslan / Haber Global