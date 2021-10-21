Taksiciler Odası Başkanı: İBB yönetimi kaos yaratma peşinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağı ve plaka satışında "şoförlük mesleği geçim kaynağı" şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamalara başvurmasına taksici esnafının tepkisi dinmiyor. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kararı kabul etmediklerini, yargıya gideceklerini söyledi. Aksu "İBB yönetimi İstanbul'da kaos peşinde" dedi.

İBB yönetiminin, İstanbul trafiğine kendileri tarafından işletilecek 5 bin yeni taksi daha ilave etmek amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına verdiği 9 ayrı teklif, 'yeterli altyapı çalışması yapılmadığı' gerekçesiyle reddedildi. Taksici esnafının tepki gösterdiği İBB yönetimi, pazartesi günü aldığı kararla taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe koydu. Karara göre, artık plaka satışında 'şoförlük mesleği geçim kaynağı' şartı aranacak. Plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da 'şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş' olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının 'şoförlük' olduğunu ispatlaması gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak. Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında İBB'ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/ barkod ile doğrulanabilecek şekilde 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması', 'SGK'ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması' 'Araçlarım Sorgulaması' talep edilecek. Plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkacak. Mevcut plaka sahipleri ise İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü (TUHİM) tarafından araştırmaya tabi tutulacak.

'SEKTÖRÜMÜZÜ YIPRATMAK ISTIYORLAR'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'nin kentte kaos oluşturmak istediğini belirterek yargıya gideceklerini söyledi.

Aksu şöyle devam etti: "Biz bu plakaları Bakanlar Kurulu kararıyla devletimizinden ihaleyle satın aldık. İhale şartlarından biri İstanbul'da oturmak. Diğer yandan 'Şoförlükten geçimini sağlayan vatandaşımız ticari taksi alabilir' diye kanun vardı. 40 yıldır bu kanun hukuka uygun bir şekilde devam ediyordu. Büyükşehir Belediyemiz 5 bin taksi sayısının artışını sağlayamadığı için bir kaos yaratma peşinde. Uygulamaya geçirdiği sistemle ticari taksilerde ortaklı ve hisseli plaka alımı yapılamayacak. Bu durum kanuna, hukuka aykırı. Mal edinme kanununa aykırı. Biz bu durumu kabul etmiyoruz, yargıya taşıyacağız. Bir vatandaşımız nasıl bir gayrimenkulü veya bir işletmeyi ortak alabiliyorsa bunu da önceden alabiliyordu. Bundan sonra dayanışma ortadan kalkacak. Ortaklı hisseli alamayacaklar. Burada bir kaos oluşacak, bu kaosu da İBB yaratıyor."

İBB'nin taksi esnaf odalarına danışmadan karar aldığını kaydeden Taksiciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Veli Yurt ise şunları söyledi:

"İBB yönetiminin göreve geldiğinden beri sektörümüzü yıpratmak istediğinden eminiz. Aldıkları her kararla bizi yıpratmak için planlar yaptıklarını görüyoruz. Taksiyi plaka sahibinin sürmesi gerektiği şartını uygulamak isterlerse, 15 bine yakın şoför arkadaşımızın işsiz kalacağı aşikardır. Konuyu kesinlikle yargıya taşıyacağız" diye konuştu.

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