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Aday göstermediği başkana, rozet taktı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2019 seçimlerinde CHP aday göstermeyi kabul etmeyince DP adayı olarak girdiği seçimi kazandı. O dönemde, Ayvalık'ı kaybetmelerine neden olan Ergin'i neredeyse hain ilan eden CHP, önceki gün ise transfer etti. Kılıçdaroğlu da rozeti takarken, "Gururla takıyorum" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Ekim 2021 08:10
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Aday göstermediği başkana, rozet taktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Beldesi'nde CHP'den başkan adayı olmak için başvurmasına rağmen üzerini çizdiği, buna rağmen girdiği seçimden zaferle çıkan Mesut Ergin'e bu defa elleriyle rozet taktı.

OYSA HAİN İLAN ETMİŞTİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Beldesi Belediye Başkanı olan Mesut Ergin, 2019 yerel seçimleri önceki üyesi olduğu DSP'den istifa ederek CHP'den Ayvalık Belediye Başkan Adayı olmak istedi. Ancak CHP, seçimlere Rahmi Gençer ile girmeye karar verdi.

Geri dönmek istediği DSP'den de veto yiyen Mesut Ergin, Demokrat Parti (DP) adayı olarak girdiği seçimde Ayvalık Belediye Başkanı oldu. Seçimi kaybeden CHP ise Mesut Ergin'i neredeyse hain ilan etti. Başkan Ergin, 8 ay önce DP'den de istifa edince, CHP'liler bu kez kendi saflarına katabilmek için adeta seferberlik ilan etti.

ÇIKAR SİYASETİ DEVREYE GİRDİ

Aylar süren bağımsız belediye başkanlığı süresi boyunca Mesut Ergin'i Ankara'ya götürmek için her şeyi yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve partililer sonunda ikna ettikleri Ergin'i, geçen 26 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na götürdü. Bu ziyaretle birlikte CHP'ye katılacağı netlik kazanan Mesut Ergin'e rozetinin takılması ise iki gün sürdü.

Önceki gün, CHP Grup toplantısı sırasında Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye davet edilen Mesut Ergin'e CHP rozeti takıldı. Kılıçdaroğlu, aday göstermediği için seçimde Ayvalık'ı kaybetmesine neden olan Ergin'e rozetini takarken ise "Gururla takıyorum" dedi. Mesut Ergin ile birlikte, CHP'nin Balıkesir'deki belediye sayısı 10'a yükseldi.

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#chp# kılıçdaroğlu# aday gösterme# mesut ergin
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