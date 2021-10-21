TOKi indirim yaptı! 15 bin kişi 'yastıkaltı' ile ev borcunu kapattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik başlattığı 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim' kampanyasına talep yağdı. 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.

12.434 KİŞİNİN BORCU BİTTİ

Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12 bin 434 kişi kapatarak tapularını almaya hak kazandı. İdare, borç bakiyesini kapatamayacak vatandaş için de esnek ödeme planı hazırladı.

Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2.879 kişi, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut işyeri alıcısının 12 bin 434'ü bütün borcunu, 2.879 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

% 94'Ü TASARRUFU KULLANDI

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Kalan kısım ise kredi kullandı. Bu kapsamda Halkbank ve Ziraat Bankası 120 aya kadar konut için yüzde 1.37, işyeri için yüzde 1.57 gibi piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırdı.

TOKİ bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında da yüzde 20 indirim kampanyası düzenlemiş ve bu kampanyadan yaklaşık 12 bin kişi faydalanmıştı.

YÜZDE 10 İNDİRİMLİ ARSA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

TOKİ'nin borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen arsa alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 12 Ekim'de başlayan kampanyası devam ediyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 27 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Kampanya kapsamındaki arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca geriye dönük taksit borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonuna kadar başlamış olan arsa alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan arsa alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

SEDA TABAK