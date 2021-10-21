Sayıştay tespit eddi, Belediye eski başkanı zimmetten soruşturulacak

Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminat hadleri arttırıldı
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı!
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
'Ya zam gelir' korkusu ile harcamalar öne alınıyor
'Ya zam gelir' korkusu ile harcamalar öne alınıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcak hava geri geliyor- Haritalı
Meteoroloji duyurdu: Sıcak hava geri geliyor- Haritalı
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Mizansene gerek yoktu
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Kooperatiflere ilişkin kanun teklifinin 4 maddesi kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Fiyat artışı etkisiyle ikinci el araçlar elde kaldı
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Vatandaşlardan Ali Babacan'a tepki: Seni davar çobanı tutan olmaz
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Van'da 6 dakika arayla iki deprem! Vali açıklama yaptı
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
Çay paketi içinde rüşvet alan daire başkanına hapis
LPG'ye bu gece zam geliyor
LPG'ye bu gece zam geliyor
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Danıştay: Hocanın öğrencisine attığı mesajlar cinsel taciz değil
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
Hastane çalışanı iki kardeş 15 dakika arayla koronaya yenik düştü
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
'Yolsuzlukları anlatan zabıta işten kovuldu' iddiasına yalanlama
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Fuat Oktay'dan enerji fiyatları açıklaması
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Yeni varyant yayılıyor. Bir ülkede daha tespit edildi
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sayıştay tespit eddi, Belediye eski başkanı zimmetten soruşturulacak

Sayıştay, İzmir'de iki ayrı vakfa aktarılan 1.75 milyon liralık fonda zimmet tespit etti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile o dönemde imzası bulunanlar ifade verecek.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Ekim 2021 08:28
Yazdır
Sayıştay tespit eddi, Belediye eski başkanı zimmetten soruşturulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İKSEV ve İZTAV arasında 2019'da yapılan protokol ile ilgili olarak şok gelişme yaşandı. Kentteki kültürsanat faaliyetlerine katkıda bulunmak ve birlikte ortak çalışmalar yürütmek amacıyla İKSEV'e 375 bin TL ve kentteki turizm faaliyetlerine destek olunması amacıyla da İZTAV'a 800 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 175 bin TL para aktarılması kararlaştırılmıştı.

İki vakıf ile yapılan protokol sonucu aktarılan paralar, devlet kurumlarını denetleyen Sayıştay'ın radarına takıldı. Aktarılan parayı usulsüz bulan Sayıştay, karara imza atan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere meclisteki belediye başkanları, meclis üyeleri ile bürokratlara zimmet çıkardı.

Alınan karara itiraz edilmesi üzerine Sayıştay, kararı yeniden gözden geçirdi. İtiraz 3'te 2 çoğunluk ile reddedildi. Alınan karar gereği Sayıştay Savcılığı'nın çalışması sonrası meclis kararında imzası bulunanlara tebligatlar gönderildi.

Önümüzdeki günlerde aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile geçen dönem ilçe belediye başkanlığı yapan isimlerin yanı sıra meclis oylamasında önergeye evet oyu kullanan imzacıların ifadesine başvurulacak.

Sonuç değişmezse oluşan zarar Kocaoğlu ve sorumlulardan tazmin edilecek.

ERTAN GÜRCANER

#aziz kocaoğlu# zimmet# soruşturulacak
Millet ittifakı genişliyor...İki parti daha ittifaka katılacak iddiası
Millet ittifakı genişliyor...İki parti daha ittifaka katılacak iddiası
Aday göstermediği başkana, rozet taktı
Aday göstermediği başkana, rozet taktı
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil tespit edildi
TSK, KKTC'de deniz üssü kuruyor
TSK, KKTC'de deniz üssü kuruyor
21 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
21 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Bu Habere Tepkiniz

Bir Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Bir Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Hitit Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=memurlar-icin-en-avantajli-krediler_adv1091
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Diyanet, 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel alımı için ilana çıktı
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı
ATV'de 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümünden şaşırtan bir fragman yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı EDHO'nun yayın tarihi de açıklandı. Fenomen dizi, 200. yeni bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
İşte gezegende ilk dolar trilyoneri olması beklenen kişi!
İşte gezegende ilk dolar trilyoneri olması beklenen kişi!
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley'in tahminlerine göre, 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak.