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Aksaray'da alkollü sürücü kendi alkol testini yaptı: Alkollüyüm o zaman

Aksaray'da uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü, kendi yaptığı testte 1.69 promil alkollü çıkınca polis ekiplerine bakıp, "Ben alkollüyüm o zaman" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 08:38
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Aksaray'da Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray'a gelen Fatih B. (35) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü.

Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞURADAN UÇUYORUM, ÖLMÜYORUM. VALLA ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamada atlatan araç sürücüsü Fatih B.'ye (35) alkol testi yapmak istedi.

Alkollü sürücü ve polis memurları arasında yaşanan diyalog Levent Kırca'nın skeçlerini anımsattı.

Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, "Böyle bir şey yok. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım" dedi.

'BEN ALKOLLÜYÜM O ZAMAN'

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, "Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?" dedi.

Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve "Al sen kendin üfle" diyerek alkol metreyi sürücüye verdi.

Sürücü, "Kaç olursa ben alkollüyüm?" derken, polis memuru, "50'yi geçerse alkollüsün" dedi.

Kendi elleriyle alkol metreye üfleyen sürücü daha sonra elinden alkol metreyi almak isteyen polis memuruna, "Bir dakika ben bakacağım" deyip vermedi.

Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, "1.69 oldu. Ben Alkollüyüm o zaman, ben alkollüyüm o zaman" dedi.

'KUSURA BAKMAYIN BEN TERBİYESİZ BİR ADAMIM'

Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı.

KAPAT [X]

Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, "Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin" dedi. Ardından karşısında kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, "Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım'

EHLİYETİNE EL KONDU

Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

#Alkol testi# Aksaray# trafik polisi
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