DGS ek yerleştirme tercih süresi için son gün
ÖSYM, sosyal medya hesabından 2021 DGS ek yerleştirmelerde tercih için son gün uyarısı yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 09:05
ÖSYM'nin paylaşımı:
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