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Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu!

İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücüsünün, fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarındaki demir korkulukları parçalayarak, binanın bahçesine düştü. Kazada sürücü kadın yaralandı. Kızı ise fotoğraflarını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ekim 2021 09:35
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Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu!

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen kadın sürücü 34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.

Çevredekiler, yardıma koşarak, otomobilde sıkışan kadını kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

AVUKAT OLDUĞUNU SÖYLEYİP BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen ve avukat olduğunu iddia eden yaralı kadının kızı basın mensuplarına tepki göstererek, görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Kızı, fotoğraflarını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu.

Görgü tanığı Cemalettin Yeşilyurt, "Kazayı sonradan gördük biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlatmıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı indirdiler" dedi.

#fren yerine gaz# beşiktaş# avukat
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