Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un yeni imajı
10 Temmuz 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Ziya Selçuk, 6 Ağustos'ta istifa ederek yerini Mahmut Özer'e bıraktı. Eğitimciliği ve 'Ziya Öğretmen' kimliğiyle görev süresince eğitim dünyasıyla sıcak bir ilişki kuran Selçuk, bakanlıktan ayrıldıktan sonra yaptığı yeni imajıyla dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 10:54
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun bir süredir sessiz kalan Ziya Selçuk, Instagram hesabından sakallı ve bıyıklı yeni imajını paylaşmıştı.
Son olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Şahin ile bir araya gelen Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk sakallı, şapkalı ve bıyıklı yeni imajını sanatçının hesabından paylaşıldı.
İşte Ziya Selçuk'un Yeni İmajı...