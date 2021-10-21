ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü

21 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Et ve Süt Kurumu Teftiş Kurulu başkanlığına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıla düşürüldü. Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde ise Teftiş Kurulu Başkanı olabilmek için ya 3 yıllık başmüfettiş kıdemine sahip olmak ya 10 yıllık denetim hizmeti kıdemine sahip olmak ya da daire başkanlığı dengi veya üstü görevleri yapmış olmak şartı aranıyordu.

Yapılan bir başka düzenlemeye göre ise görevden alınıp müfettişliğe atanmış olanların üst kademe kamu yöneticiliğinde geçen hizmet süresinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılacak.

Rapor düzeltmelerinde, müfettiş ve başkanın aynı kanaatte olmaması durumunda, her ikisinin de görüşü Genel Müdürün onayına sunulacak.

İşte Yapılan düzenlemelerin karşılaştırmalı madde cetveli