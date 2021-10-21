Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2021 10:10
Mazlum Metin (58) idaresindeki 35 CTY 52 plakalı otomobil, Çerikli beldesi Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 70. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Zeynep Ateş (78), Remzi Ateş (79) ve Mecbure Metin (51) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeynep ve Remzi Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.