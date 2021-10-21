Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre; 3600 ek gösterge artışında 4 meslek dışında diğer yöneticiler de devreye alındı. Buna göre şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi artacak. Genel müdür yardımcıları 6400'ü görecekler. Daire başkanları ise 4800 ek göstergeye ulaşacak.

Milyonlarca memur ve emekli memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge artışıyla ilgili hazırlıklar ve çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemlerinden birisi de yine 3600 ek gösterge çalışmaları olacak. Bu süreçte memurlar ve vatandaşlar '3600 ek gösterge son durum' '3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek?' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. 3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyelerini yükseltecek. Çalışmaların 2022 yılı sonuna doğru bitirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarını kabulünde 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması talimatını vermişti. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bulunmuştu.

SORUN TARİH OLACAK

Bu çalışma ile birlikte 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları arasındaki dengesizlik tamamen ortadan kalkacak ve bu sorun tarihe gömülecek. Söz konusu çalışma geniş bir çerçevede devam ediyor. Bilindiği gibi daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Ancak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi.

Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ YÜKSELECEK

Söz konusu ek gösterge artışının sadece idari boyutu bulunmuyor. Aynı zamanda mali yönü de bulunuyor. Çünkü ek gösterge memurların özellikle emekli ikramiye ve maaşlarını belirliyor. Bu yüzden de ek gösterge arttığı zaman memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.

HANGİ MESLEKLER MASADA

Geçtiğimiz hafta bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalarla ilgili taslakları ilk kez Sabah Memurlar olarak açıklamıştık. Şimdi bu çalışmalarla ilgili yeni gelişmelere de ulaşmış bulunuyoruz. Söz konusu çalışmalarda idarecilerin de kapsama alınması gündeme gelmişti. Bu gerçekleştiğinde birçok idari kadroda da ek göstergeler artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri çalışmaları alternatifleriyle birlikte hazırlayacaklar. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bu taslaklara son şekli verilevcek. Ancak dediğimiz gibi bu çalışmalar çok kapsamlı olduğu için sabırla bitmesini beklemek gerekiyor.

Şimdi masada çalışmaları süren bazı mesleklerle ilgili gelişmeler şöyle:

*Şube müdürü (1/4) olarak çalışanların ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak. 30 yıllık bir şube müdürünün emekli ikramiyesi böylece 30 bin TL artmış olacak.

*Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

*Daire Başkanlarının ek göstergesinin ise 4800 olması öngörülüyor.

*Bütün bunlara ilaveten şef, memur, bilgisayar İşletmeni ve veri hazırlama işletmeni gibi diğer unvanlarda ek gösterge düzenlemesi yapılacak

*Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen müfettişlik, denetçilik, kaymakamlık gibi kariyer mesleklerinin ek göstergeleri de yükselecek.

*Polis memurlarının yanı sıra emniyet müdürlerinin emniyet amirlerinin komiserlerin baş komiserlerin ve diğer polislerin ek göstergeleri de masaya yatırılacak.

*Üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları, üniversite daire Başkanları, fakülte sekreterleri ile diğer personel de gündeme gelecek.

*Bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, il müdürleri de değerlendirilen unvanlar arasında.