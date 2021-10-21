2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 25 mühendis kadrosuna merkezi yerleştirme yapılması için ilana çıktı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama

KPSS-2021/7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu

ÇEVRE BAKANLIĞINDA SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÖSYM tercihleriyle sözleşmeli mühendis alacak. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan sözleşmneli mühendis ne kadar maaş alır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni göreve başlayan mühendisin maaşını öğrenmek için Tıklayınız.